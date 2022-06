EBRARD YA TIENE PLANES PARA EL 2036: Propondrá la postulación de México como sede de los Juegos Olímpicos

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Después de más de 50 años de haber albergado la justa deportiva más importante del mundo, se abrió la puerta para que México pueda ser sede organizadora de una edición más de los Juegos Olímpicos, publicó infoabe.com.

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores adelantó esta posibilidad luego de haberse reunido con autoridades del Comité Olímpico Mexicano (COM) y atletas para la firma de un Convenio de Acción de Concertaciones.

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el canciller agradeció la asistencia de los jóvenes al acto, pero el mensaje que más destacó fue la intención de presentar la candidatura de México para los Juegos Olímpicos. De acuerdo con él, la iniciativa emana de los atletas olímpicos.

“Me llevo su propuesta de realizar Juegos Olímpicos en México. Si el Presidente López Obrador autoriza, lo hacemos. Enhorabuena a la Presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Mary José Alcalá, clavadista olímpica”, escribió en su cuenta de Twitter @m_ebrard. No obstante, el mensaje continuó minutos más adelante. “En el COM me preguntan ¿y si hacemos otra Olimpiada en nuestro país? Les respondo ¿por qué no? Sí podemos”.

Al finalizar el acto, en una comparecencia ante los medios de comunicación, puntualizó que el proceso a seguir consiste en presentar la propuesta al presidente de la República. Por otro lado, a pesar del ambiente convulso y oscuro que rodeó al evento organizado en 1968 por la represión y matanza estudiantil de Tlatelolco, consideró que la planificación fue buena.

“Sería un orgullo para México volver a ser la sede. Si el señor presidente de la República lo autoriza, inmediatamente procedemos a preparar y presentar la propuesta de México para que sea en 2036 o 2040. El tiempo no es tan importante, no lo estamos pensando para un beneficio a corto plazo, sino de que México esté en la escena internacional. Los Juegos de 1968 fueron muy bien organizados por México y costó mucho trabajo hacerlos”, aseguró.

En caso de concretar la propuesta, sería la cuarta ocasión que México se postule para albergar a la máxima justa deportiva del verano. Cabe mencionar que lo ha intentado desde 1956, así como 1960 y 1968, aunque en las primeras dos ocasiones se impuso la candidatura de Melbourne, Australia; así como la de Roma, Italia, respectivamente.

Las declaraciones de Ebrard Casaubón acontecieron luego del convenio con el cual se buscará apoyar a los atletas olímpicos que acudirán a la justa de París 2024, así como para fomentar y facilitar la presencia de las disciplinas deportivas que conforman el calendario olímpico en todos los estados de la República Mexicana.

En el acto también recibió el reconocimiento de la actual titular del COM, Mary José Alcalá, quien además destacó el apoyo de la comunidad que encabeza al afirmar que “aquí tiene las puertas abiertas, somos sus aliados”. Por otro lado, un sector de las y los asistentes encaminaron gritos de apoyo ante la posibilidad de su postulación a la presidencia de la República en las elecciones de 2024.

Cuáles son las próximas sedes olímpicas

Si bien algunas de las sedes ya eran conocidas por el público, en agosto de 2021 el Comité Olímpico Internacional (COI) ratificó a las ciudades que albergarán la competencia deportiva en los años 2024, 2028 y 2032. De esa forma, París, Francia, se prepara para la organización de los Juegos Olímpicos más próximos.

La siguiente ciudad confirmada es la de Los Ángeles, Estados Unidos, que estará a cargo de la edición de 2028, así como Brisbane, Australia en 2032. En ese sentido, las de 2036 y 2040 aún no quedan definidas, por lo que México podría aprovechar la oportunidad de competir contra Madrid para alguna de las dos opciones.