Descarta AMLO alza de precios en gasolinas y diésel; se mantendrá subsidio todo lo que resta del año

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el subsidio a las gasolinas se mantendrá en todo lo que resta del año, pues lo ingresos que tiene el país por la venta de petróleo lo permiten, publicó aristeguinoticias.com.

De acuerdo con el mandatario, su gobierno está comprometido con mantener bajos los precios de los energéticos, pues eso ayuda a la economía.

“Todo el año lo tenemos garantizado (el subsidio a gasolinas), no tenemos problema. En el balance nos alcanza para mantener la gasolina sin aumento, el diésel sin aumento. Ayer leí que había el rumor de que para que fuese menos el subsidio, íbamos a aumentar un poco la gasolina, no es cierto, eso es lo que quisieran. Yo le digo al pueblo de México que no aumentará el precio de gasolina, ni del diésel ni de la luz.

“Nosotros en el balance podemos ayudar a los consumidores con un subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas y al mismo tiempo no impacte en la inflación. Como estamos vendiendo un millón de barriles diarios, a 110, 113 dólares por barril, esos excedentes nos permiten financiar el subsidio para que la gasolina en México valga menos que en otras partes del mundo”, aseguró.

En su conferencia matutina, AMLO afirmó que en su administración los precios de la gasolina y el diésel se han contenido y no han registrado aumentos como en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. AMLO puso como ejemplo la gasolina Magna: con Calderón tuvo un aumento de 22.9%, de 44.8% con Peña Nieto y con su administración ha disminuido 3.4%.

En cuanto a la gasolina Premium, sostuvo que con Calderón el aumento en los precios fue de 7.7%, con Peña Nieto de 46% y en su gestión de -2.4%.

López Obrador destacó que para combatir la inflación, el plan de su gobierno es mantener la gasolina a un precio bajo, facilitar el acceso a fertilizantes y bajar aranceles para la importación de alimentos.

“Estamos haciendo lo que nos corresponde para controlarla y que no nos afecte en la economía”, dijo. (Fuente: aristeguinoticias.com)