Ni una sola prueba en mi contra, dice José Manuel del Río tras pasar seis meses preso, acusado de homicidio doloso

VERACRUZ, MX.- Un juez de Veracruz resolvió la no vinculación a proceso y la liberación inmediata de José Manuel del Río Virgen, pues consideró que no hay datos de prueba que lo impliquen en el asesinato de Remigio Tovar, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cazones, en el estado de Veracruz, publicó Expansión Política.

José Manuel del Río Virgen salió la tarde de este viernes del penal de Veracruz y declaró que permaneció secuestrado como un preso político.

Este auto de libertad se da un día después de que un juez de distrito le concedió un amparo a José Manuel del Río Virgen, quien se desempeñaba como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

Del Río Virgen fue detenido en Veracruz por la presunta comisión del delito de homicidio doloso calificado en contra de René Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera.

Del Río se había desempeñado como secretario técnico de la Jucopo del Senado de la República, donde trabaja con el senador Ricardo Monreal Ávila. Es originario de Córdoba, Veracruz.

Los hechos que se le imputan, indica la fiscalía, ocurrieron el pasado 4 de junio. Remigio René Tovar fue atacado a balazos en su casa de Cazones y trasladado a un hospital donde falleció. Dos días después ocurrieron las elecciones en las que el candidato ganó, aunque ya había fallecido. (Fuente: Expansión Política)