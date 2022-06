AMLO dice que ya va de salida y anima al relevo generacional tras su ‘jubilación’ en 2024

MORELOS, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a sus colaboradores a acelerar los trabajos y obras públicas, pues –dijo– ya inició la cuenta regresiva de su sexenio, que se acaba en 2 años 3 meses, publicó Expansión Política.

Durante la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en Coatlán del Río, Morelos, el mandatario dijo que se retirará en el 2024, pero quien llegue puede ser mejor que él.

“Convoco a que nos apuremos porque ya me faltan 2 años y 3 meses y ya está tomada la decisión, porque es una cuestión de principios, yo ya me voy a jubilar terminando mi mandato. Ya cierro mi ciclo y va a haber relevo generacional y no se preocupen porque quienes vienen a sustituirnos pueden ser mujeres u hombres hasta mejores que el que les está hablando”, dijo.

“Ya nosotros ya vamos de salida. Ya podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Ya dicen mis adversarios que ya estoy chocheando, Sí, sí, sí, pero todavía siento lucidez, es decir tengo claridad en cuanto a las ideas que he sostenido toda mi vida y físicamente también estoy bateando por arriba de 300 todavía”, aseguró.

Inauguración del Banco del Bienestar sucursal Coatlán del Río, Morelos https://t.co/CniKd6qnbC — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 19, 2022

En la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar, Coatlán del Río, Morelos, acompañado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, y el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, López Obrador habló de lo que se espera del fin de su mandato y consideró que no será fácil revertir lo que ha hecho, no obstante dijo que hay que pensar en las próximas generaciones .

“Ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo” y por eso “no va a ser fácil quitar lo que se ha logrado. ¿Cómo va a quitar el programa de pensión a adultos mayores si es derecho constitucional esté quien esté? Ya no van a poder hacer lo de antes que no pagaban impuestos”, expuso.

En su discurso aseguró que “la corrupción era una peste peor que el covid”. Además, explicó que por ejemplo para una sucursal del Banco del Bienestar se invierten 5,600,000 millones de pesos, gracias a que participa en las obras la Secretaría de la Defensa: el costo –aseveró– sería mayor si se hubiera construido en otros sexenios y por privados.

Ante los pobladores, el mandatario reiteró sus compromisos pendientes, entre ellos que haya internet en todos los pueblos, un sistema de salud que proporcione no solo el cuadro básico de medicinas “sino todos los estudios y todos los medicamentos” y 2,5000 kilómetros de vías férreas en el sureste mexicano.

Víctor Lamoyi Bocanegra, director del Banco del Bienestar, reportó que ya hay 949 sucursales de esa institución y adelantó que se espera tener 2,000 este año.

Mientras tanto, el director de CFE, Manuel Bartlett, aseguró que edificar esas sucursales son “una revolución social”.

Aprovecho la oportunidad para agradecer el apoyo y cercanía que nos ha brindado el presidente @lopezobrador_ para beneficio del crecimiento de nuestro estado. Su compromiso con la gente que más lo necesita y las comunidades históricamente olvidadas, es evidente en sus acciones. pic.twitter.com/MVPKHOnLGO — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) June 19, 2022

(Fuente: Expansión Política)