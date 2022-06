Se viste Ayuntamiento de Cozumel de arcoiris en apoyo a la comunidad LGBTTTIQ+

COZUMEL, MX. – En un hecho sin precedentes, el palacio municipal se vistió de colores como muestra de apoyo a la comunidad LGBTTTIQ+ de Cozumel, en una emotiva ceremonia donde la presidenta municipal, Juanita Alonso Marrufo dijo estar convencida de apoyar y promover los derechos humanos para que el cambio cultural transforme la igualdad de la comunidad de la diversidad.

Luego de finalizar en el parque Quintana Roo la marcha de la diversidad en conmemoración del “Día del Orgullo LGBT”, en la que las integrantes manifestaron con pancartas su lucha por la equidad y sus derechos, se llevó a cabo una ceremonia donde la edil cozumeleña, Juanita Alonso, refrendó su total apoyo a través de un mensaje.

Indicó que en esta fecha se conmemora no sólo la lucha de la comunidad LGBTTTIQ+, sino que se reivindican los derechos conquistados en estos últimos años. Por ello, desde la actual administración, las autoridades están comprometidas y convencidas de que los derechos hay que promoverlos y defenderlos, para que el cambio cultural transforme la igualdad jurídica alcanzada, a través de los derechos conquistados, en igualdad real de circunstancias.

Dijo estar convencida que, a través del trabajo cotidiano, en función de la igualdad, se puede garantizar a las generaciones futuras crecer en ámbitos libres de violencia y de discriminación.

“Quiero aprovechar el espacio para reafirmar nuestro compromiso con la defensa de los derechos de todos y todas, para vivir en una sociedad justa e igualitaria. Basta recordar que ante la adversidad y la no aceptación de nuestra realidad humana, se requiere mucho valor para alzar la voz cuando se reprime y rechaza. Que se requiere valor y orgullo para no ser intimidado por el silencio, y aceptar la propia definición ante el mundo y, sobre todo defenderla. No se trata de buscar o pretender imponer que todos seamos iguales, sino de aprender a respetar nuestras diferencias” señaló la presidenta municipal, Juanita Alonso.

En este evento la explicación de motivos estuvo a cargo de Fabiola Aislinn Chávez Brito, tercera regidora y presidenta de la Comisión para la igualdad y género, mientras que, a nombre de la comunidad, Wilberth May, “Mr. Diversidad 2022” emitió un emotivo mensaje.

Para finalizar el evento, los integrantes de la Organización de la Diversidad Cozumel, hicieron entrega de un reconocimiento a la presidenta municipal, Juanita Alonso, como agradecimiento por el respaldo brindado hacia la comunidad LGBTTTIQ+.

También estuvo la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Cozumel, Susana del Mar Coral Villanueva; el oficial mayor, Alejandro Marchán Payán; la “Señorita Diversidad 2022” Chava Carrington; la madrina de la diversidad, Arminda Villanueva Cárdenas; el segundo regidor, Adrián Gual Manzanilla y la octava regidora, Ana Gabriela Arana Martín, quienes junto con la edil cozumeleña activaron el interruptor que encendió por primera vez la iluminación en el palacio municipal con los colores de la diversidad. (Fuente: Ayuntamiento de Cozumel)