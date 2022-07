CHICAGO: Tiroteo en desfile del 4 de julio deja varios heridos

ESTADOS UNIDOS.- La policía está respondiendo a un tiroteo en un desfile del 4 de Julio en un suburbio de Chicago, confirmaron las autoridades este lunes. Testigos describieron haber visto cuerpos ensangrentados aparentemente cubiertos con mantas, publicó infobae.com.

El Chicago Sun-Times informó de que el desfile comenzó alrededor de las 10 de la mañana, pero se interrumpió repentinamente 10 minutos más tarde después de que se produjeran disparos.

Cientos de asistentes al desfile -algunos visiblemente ensangrentados- huyeron del recorrido del desfile, dejando atrás sillas, carritos de bebé y mantas.

Active shooter in Highland Park, IL. Avoid Central Ave. My nephew recorded this video. pic.twitter.com/nUFRElrVZi

La policía dijo a la gente: “Que todo el mundo se retire, por favor. No es seguro estar aquí”.

Un vídeo grabado por una periodista del Sun-Times tras los disparos muestra a una banda en una carroza que sigue tocando mientras la gente pasa corriendo y gritando. Una foto publicada en las redes sociales parecía mostrar charcos de sangre cerca de sillas volcadas en el centro de Highland Park.

Debbie Glickman, residente de Highland Park, dijo que estaba en una carroza del desfile con sus compañeros de trabajo y que el grupo estaba preparado para girar hacia la ruta principal cuando vio a la gente huir de la zona.

“La gente empezó a decir ‘Hay un tirador, hay un tirador, hay un tirador’”, dijo Glickman a Associated Press. “Así que simplemente corrimos. Sólo corrimos. Es como un caos masivo allí abajo”. No escuchó ningún ruido ni vio a nadie que pareciera estar herido. “Estoy muy asustada”, dijo. “Es tan triste”.

My video.. I was at #Highland Park parade.. Terrified people fleeing July 4th parade when shooting started. pic.twitter.com/DSe0NJOuem

— Lynn Sweet (@lynnsweet) July 4, 2022