YUCATÁN | Se registra enfrentamiento entre grupos de ejidatarios de Dzibilchaltún

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Un grupo de ejidatarios se enfrentó este día en la comisaría de Chablekal, ya que hay quienes mantenían un bloqueo en las afueras de la zona arqueológica de Dzibilchaltún, pues reclaman que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) les pague lo justo por el ingreso que han obtenido con este sitio turístico que está en sus tierras y por otra parte, hay quienes indican que ya hay un acuerdo con la institución, por lo que deben dejar libre el acceso.

Una agrupación de campesinos mantenía un bloqueo desde hace cuatro meses en la zona arqueológica a la que han impedido paso a turistas, pues piden al INAH que se les pague lo obtenido por el trabajo en sus tierras que son aproximadamente 53 hectáreas.

En este sentido, hay quienes aseguran que no saben si el INAH se ha comprometido a pagarles127 millones de pesos o sólo 30 millones de pesos.

Sin embargo, el líder campesino Víctor Cahuich, menciona que ya hay un acuerdo con las autoridades, por lo que impulsó el desalojo de quienes estaban bloqueando la zona arqueológica, pues indica que de continuar este impedimento al acceso turístico, el INAH no va a responder al acuerdo.

Mientras tanto, quienes mantenían el bloqueo aseguran que si no están enterados del acuerdo, no pueden moverse, situación que provocó una trifulca, pues no llegaban a un acuerdo.

Ante los hechos, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y también personal del instituto.

Por parte del INAH, sí se les ha solicitado a los ejidatarios que dejen libre la zona arqueológica para que así puedan recibir el primer pago, pero los campesinos alegan a la vez que no tienen una garantía de que así suceda. (Noticaribe)