Aplican Ley Olimpia por primera vez a una mujer que difundió fotos de su esposo desnudo

COAHUILA, MX.- Este lunes se llevó a cabo una audiencia contra una mujer en Saltillo, que amenazó y difundió contenido íntimo de su esposo en pro de ganar un juicio familiar y quitar la custodia de sus hijas ante los juzgados de la capital coahuilense, publicó VanguardiaMX.

El caso dio inicio con una demanda de divorcio presentada en agosto del 2021 que presentó la ahora imputada Yessica “N”, contra su esposo Diego “N” ante el Poder Judicial del Estado.

Según los datos del caso, después de una serie de notificaciones que se dieron en medio de la demanda de divorcio en los juzgados de lo familiar, Yessica “N” hizo una propuesta alterna proponiendo a Diego una serie de puntos a cumplir para que el proceso fuera suspendido.

Entre los puntos establecidos por Yessica, estaba el cambio de religión, liberar las contraseñas de los dispositivos electrónicos, así como mostrar todos los recibos de nómina, sin embargo, Diego se negó.

De acuerdo con Brenda de la Peña, fue una vez que Diego quiso solicitar la custodia de sus tres hijas debido a señales de maltrato, que Yessica lo amenazó con difundir contenido fotográfico donde aparecía desnudo.

Sin embargo, la misma defensora reveló que la mujer cumplió con su amenaza, pues el contenido fue difundido en el empleo de Diego causándole el despido posteriormente.

Ahora, el caso fue llevado ante un juez de control que imputó a Yessica por el delito penal de violencia a la intimidad sexual, en una audiencia que se llevó a cabo este lunes en el Centro de Justicia Penal de Saltillo.

En dicha audiencia, el juez de control dictó además una serie de medidas cautelares que mejorarán al menos hasta que se desarrolle la vinculación a proceso, entre las que están no acercarse a la víctima, y no hablar mal de él ante los menores de edad que son hijos de la ex pareja.

Esta sería la primera vez en Coahuila que las reformas aplicadas al código penal, que en su conjunto se pronuncian como “Ley Olimpia”, son aplicadas en favor de un hombre, pues según la unidad especializada en delitos sexuales de la Fiscalía General del Estado, sí existen casos que han sido judicializados a favor de mujeres. (Fuente: VanguardiaMX)