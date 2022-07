Samuel García y Mariana Rodríguez insisten en ‘visibilizar’ a menores, pese a recomendación de la CEDH

NUEVO LEÓN, MX.- El gobernador y la primera dama de Nuevo León, ignoraron la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de no exhibir en sus redes sociales a menores, publicó El Financiero.

Samuel García mostró los rostros de dos adolescentes de 13 y 14 años que fueron detenidos durante un operativo en Monterrey, por supuestamente estar involucrados con el crimen organizado, lo que violó el debido proceso de la investigación así como los derechos de los menores y la presunción de la inocencia.

“Usando a niños / adolescentes camisetas de Mickey Mouse” escribo Samuel García en la fotografía de uno de los menores. “Ahora véanles las caras todos asustados, ya arrestados por FC”, continuó en otra imagen donde mostró sus rostros.

Por su parte, la influencer y primera dama, Mariana Rodríguez, también publicó las caras de menores en el Centro DIF Capullos, en una de las fotografías aparece con el bebé Emilio, a quien sustrajeron en enero con un supuesto permiso especial para llevarlo a su casa un fin de semana.

“Gracias a la visibilización hemos logrado concientizar a la población. Es por eso que no podemos dejar de visibilizar”, escribió Mariana en un mensaje que compartió en redes.

Llora Mariana durante remodelación del Centro Capullos

Durante el arranque de la remodelación del Centro DIF Capullos, en la que el gobierno del estado invertirá 300 millones de pesos, Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, no pudo contener el llanto.

Mientras el gobernador pronunciaba un discurso la primera dama rompió en llanto. Rodríguez, compartió en su cuenta de Instagram el momento en el que estaba conmovida.

La primera dama también respondió a las críticas y señalamientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. “Y por otro lado, también hago un llamado a los que lo único que han hecho es opinar, y opinar, y opinar, es muy fácil abrir la boca cuando nos conviene.

“Pero otra cosa muy distinta y mucho más reconocible es recurrir a la acciones”, mencionó durante su discurso. “Y a los habladores les digo, no me van a detener, porque esto no lo hago por mi, ni lo hago por ustedes, lo hago por ellos”, agregó.

Al término del evento se le cuestionó sobre la publicación de los rostros de los niños, pero dijo que sólo hablaría del evento. (Fuente: El Financiero)