Vargas del Villar, aspirante panista a la gubernatura de Edomex, tuvo ‘encuentro casual’ con Peña Nieto… en Madrid, confirma Marko Cortés

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El expresidente mexiquense Enrique Peña Nieto y el panista Enrique Vargas del Villar, principal aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a la candidatura al Gobierno del Estado de México en la elección del 2023, tuvieron un encuentro en Madrid, España, confirmó este martes Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del blanquiazul, publicó sinembargo.mx.

De acuerdo con trascendidos, el también expresidente municipal de Huixquilucan y actual Diputado local en el Estado de México habría viajado a la capital española para ver a Peña Nieto y buscar “su bendición” para el candidato de la coalición Va por México conformada por el propio PAN y los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Este martes, Marko Cortés fue cuestionado sobre este encuentro en una conferencia de prensa con motivo del próximo Encuentro Nacional de Acción Juvenil panista.

En cuanto a la alianza, el líder blanquiazul dijo que tienen un claro compromiso con el país y que la coalición Va por México fue para ponerle un alto a la destrucción y al retroceso.

Cuestionado por un reportero sobre el encuentro entre el posible candidato y el expresidente priista, Cortés respondió: “Vi en medios de comunicación el ‘trascendió’ al que te refieres. De inmediato le pregunté a Enrique [Vargas del Villar] y me dice: ‘Efectivamente, fui a Madrid a llevar a mi hija a estudiar y en un lugar público se generó un encuentro casual, punto’. Sin más, pero no fue que haya ido, como se llegó a escribir, sino que él fue a llevar a su hija y seguramente en eso se encontraron en algún punto”.

Lo cierto es que el encuentro entre ambos mexiquenses fue una realidad y ha dado pie a innumerables especulaciones, aunque el PRI, que actualmente gobierna el Edomex, no se ha pronunciado al respecto.

Vargas del Villar es el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Estado de México, donde cumple su periodo como legislador, así como un empresario y un hombre muy cercano al propio Cortés Mendoza.

En su columna de este martes en SinEmbargo, el periodista Álvaro Delgado dijo que Enrique Peña Nieto, desde España, donde está radicado, ha logrado controlar, junto con el Grupo Atlacomulco, el Instituto Electoral estatal para que se pueda ganar la gubernatura del Estado de México “a la mala”.

“La hegemonía del PRI en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), a lo que no es ajeno Peña, sólo significa que este partido y sus aliados tienen garantía plena de que todas las trapacerías que cometan resultarán impunes, en una elección de Gobernador el próximo año que le representa, si no ganar la Presidencia de la República en 2024, al menos la posibilidad de no extinguirse y resurgir”, aseguró el reportero.

En este sentido, existe el escenario clave para que el órgano electoral esté bajo el control del tricolor de Peña Nieto y la familia Del Mazo, abriendo paso a que el Estado de México se mantenga bajo el mando priista. (Fuente: sinembargo.mx)