Hugo Sánchez se apunta para dirigir la Femexfut… y propone a Rafa Márquez al frente de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Ante la crisis que está viviendo el balompié azteca, el ex jugador del Real Madrid, Hugo Sánchez, propuso hacer una dupla con Rafael Márquez, ex jugador del Barcelona FC, para dirigir la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y la Liga MX, respectivamente, publicó infobae.com.

Así lo dijo el “pentapichichi” en el programa “Futbol Picante” de ESPN, donde desde hace ocho años es analista:

“No lo he pensado, pero con la pregunta, podríamos pensar dirigir a la FMF, un puesto que yo podría hacer y que Rafael Márquez sea presidente de la liga mexicana. Que los dueños digan, tenemos dos personalidades que saben mucho del negocio, aunque no sabemos todo en cuanto a negociaciones”.

El especialista consideró que a su edad ya debe decir las cosas para ver si mejora algo en el futbol mexicano, puesto que ha visto muchos procesos que no triunfan, además que se merecen cambios en la estructura de la federación.

Lo anterior en referencia a los recientes fracasos del Tri, tanto varonil como femenil, de no clasificar a los Mundiales sub-20, así como a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además de la malos resultados de la selección mayor, que en noviembre próximo disputará el Mundial de Qatar 2022, pero con muy bajas expectativas.

“Los que amamos y vivimos del y para el futbol, debemos estar en puestos importantes, no solo los que se quieren enriquecer a costa del futbol mexicano”.

De la misma forma, dijo que no quiere dejar el país como está, en cuanto e temas futbolísticos, y que cuando dirigió a la selección, pidió ayuda a los dueños de los clubes para tratar de ser campeones del mundo.

“Yo les hice un día un llamado para decirles que podíamos ser campeones del mundo, siempre y cuando contemos con su apoyo, el de la prensa y yo convenzo a los jugadores. Ahora a mi edad, ya no quiero la selección, pero no creo que estemos en buenas manos en cuanto a dirigir el futbol mexicano. Debemos reaccionar todos para un México mejor, porque no me quiero ir pensando en que pude haber hecho más”.

“Me gustaría que la selección tuviera éxito. Mi pronóstico es que si no sale bien, los dueños deben valorar hacer un cambio estructural en el manejo del futbol mexicano a nivel federación y liga. Promover la liga mexicana al mundo para hacer algo como España e Inglaterra. En México aceptamos malas decisiones, no solo en lo deportivo, sino en lo político y económico. Tenemos que movilizarnos”, concluyó. (Fuente: infobae.com)