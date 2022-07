AMLO niega posibilidad de aceptar ofertas provenientes de Quintana Roo como candidatura a senador

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó hoy considerar eventuales ofertas venidas de Quintana Roo, que lo vinculen a aspiraciones senatoriales tras la conclusión de su mandato en 2024 y dijo que no aceptará ofertas, ni visitas de nadie, ni de sus hijos, si quieren proponerle un puesto político.

En el marco de su conferencia mañanera de este día, el mandatario reiteró que al concluir su mandato, en septiembre de 2024, se jubilará y no volverá a la actividad pública.

Al continuar refiriéndose a esas versiones que incluso lo hacían viviendo en Quintana Roo tras su presidencia, el político tabasqueño dijo: “No voy a aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias, no voy a visitar universidades. No voy a asistir a ningún acto público, político, aunque se trate de amigos, aunque se trate de familiares”, insistió.

“Yo concluyo mi ciclo a finales de septiembre de 2024, por eso el tiempo que me queda lo estoy utilizando de manera intensa. Me estoy aplicando para que no quede nada pendiente y pueda yo ir con mi consciencia tranquila de haber servido a mí país, a mi pueblo y no pienso continuar en la política”, insistió.

Añadió que se dedicará a escribir, “y ni siquiera voy a publicar con frecuencia”.

Explicó que tras su retiro de la vida pública, piensa publicar su primer libro a los tres años.

“Y no van a ser cosas de lo contemporáneo, voy a escribir un libro que deseo sobre el pensamiento conservador, desde la Conquista”, indicó.

“Imaginar, también con códices y con relatos orales, cómo era la vida pública, política, en la época prehispánica y luego, cual fue el pensamiento dominante, a partir de la llegada de los invasores europeos y cómo se fue formando el pensamiento conservador, todo el proceso”, precisó.

“Y voy a poder también estar viendo, mirando, admirando las plantas, los árboles, los pájaros, haciendo mis ejercicios para estar en forma, pero no saliendo, y desde luego sin contestarle a nadie, sin dar ninguna opinión, me voy a despedir de las redes sociales”, prometió.

“También, no por grosería, sino porque si no lo hago así me costaría más trabajo, no voy a recibir a políticos, no voy a recibir a dirigentes ni simpatizantes de nuestro movimiento, ni a mis hijos, si me llevan algo que tenga que ver con la política, no. Termino porque también no hay que tenerle mucho apego, ni al poder, ni al dinero”, señaló.

“Ya termina uno su ciclo, vienen nuevas generaciones, hay relevo generacional. Estoy muy contento porque hay muchos buenos dirigentes, mujeres y hombres. Y estoy contento también, porque los más jóvenes vienen, pero muy entusiasmados, convencidos, son muy inteligentes. Los veo, los disfruto, los gozo en las redes sociales. Tienen mucha capacidad para argumentar. Es un renacimiento de la política y también del periodismo, es una revolución de las conciencias”, consideró.

Sobre el título de ese primer libro postpresidencial abundó que se llamará: “El Pensamiento Conservador en México”.

Y añadió: “Miren: La élite mexicana vive en una cárcel ideológica. Mientras el país se mueve, ellos han quedado fosilizados en el clasismo y el malinchismo. No han querido moverse, por eso el conservadurismo, que es mantener statu quo, conservar”.

También aseguró que no ha afectado uno sólo de sus derechos, pero les ha puesto “un espejo enfrente”. (Infoqroo)