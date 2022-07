‘NAMÁS ACUÉRDATE DE ESTO’: AMLO no resuelve ni un carajo, según Ricardo Anaya; lo llama ‘esquezofrénico’…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, afirmó que un presidente “esquezofrénico” no le sirve a México, ello en referencia a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), publicó sdpnoticias.com.

Y es que en su afán de definir al que le ganó la presidencia de 2018, reinventó la lengua española y dijo que una persona “esquezofrénica” es quien pone pretextos con la muletilla “es que” para no ofrecer resultados, como lo documentó en su video semanal con varias intervenciones de AMLO.

“Es la manía de los que no arreglan nada, pero para todo tienen un buen pretexto. Los que para todo dicen “es que”…”

“Es que yo tengo otros datos, es que la prensa fifí…” se escucha decir a AMLO en su video, para ejemplificar que no da resultados, para todo tiene un pretexto y siempre culpa a otros.

Un presidente que habla 3 horas diarias sin dar resultados

El ex candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, invitó a reflexionar y cuestionó si sirve un presidente que se la pasa hablando tres horas durante la mañana, sin resultados en cualquiera de los ámbitos de interés público.

Principalmente la seguridad, pobreza, inflación, masacres, etcétera; por lo que afirmó que AMLO no resuelve ni un carajo.

“Un servidor que no sirve no merece el lugar que ocupa ¿Te sirve un presidente que habla tres horas al día mientras siguen las masacres? ¿Te sirve un presidente que repita que primero los pobres y cada vez hay mas pobres?… no nos sirve un presidente “esquezofrénico”. Un presidente sirve cuando resuelve problemas y este no resuelve un carajo… es cierto que desde que se inventaron los pretextos se acabaron los ineptos”.

En su video, Ricardo Anaya enlista a varias organizaciones y grupos a quienes el presidente de México, supuestamente, ha atacado en sus conferencias mañaneras, como: Conservadores y fifís, la mafia del poder, las clases medias, feministas, religiosos, la UNAM, el INE.

Justificaciones sobre actos de la familia de AMLO

Ricardo Anaya hizo particular énfasis en los pretextos que AMLO dio sobre sus familiares, en casos polémicos, las cuales consideró han sido los peores.

Primero recordó que se dijo que las aportaciones en efectivo que recibieron sus hermanos Pío y Martín, eran aportaciones para fortalecer el movimiento.

Segundo, que su hijo, José Ramón López Beltrán, vivía en Houston Texas, con el dinero de sus esposa.

Reta a AMLO a decir cuándo va a dar resultados

Anaya dijo que AMLO es un funcionario público y que debería dar resultados en lugar de pretextos, por lo que lo retó a poner fecha para presentarlos.

“Yo creo que ya es hora de que recordemos que los políticos, empezando por el presidente, son servidores. Que sus jefes son los ciudadanos. Que su sueldo se paga con tus impuestos. Que los contratamos para que den resultados”.

Finalmente dijo que sobran los pretextos, por lo que debe haber un llamado a la unidad y concordia, no a la división. (Fuente: sdpnoticias.com)