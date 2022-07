Trasciende separación de Maribel Domínguez del Tri femenil Sub-20 por presunto acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Maribel Domínguez habría sido separada de su cargo como DT en la Selección Mexicana Femenil Sub-20 por incurrir en presunto acoso sexual, publicó sdpnoticias.com.

De acuerdo con el periodista Martín del Palacio, Maribel Domínguez, otrora jugadora de la Selección Mexicana Femenil, fue denunciada por acoso sexual por una futbolista del equipo tricolor.

Incluso, y siempre la misma fuente, la jugadora en cuestión denunció penalmente a la hasta ahora entrenadora del Tri Femenil Sub-20.

“Maribel Domínguez fue acusada legalmente por una jugadora de acoso sexual… para que no me vayan a demandar, es algo que me contaron, por eso la separaron de su cargo”, dijo Martín del Palacio.

Maribel Domínguez ya tendría señalamientos por acoso sexual

Sin embargo, la jugadora que denunció, según Martín del Palacio, no es la única que ha señalado comportamientos inapropiados de Maribel Domínguez.

Y es que varias futbolistas habrían sido “toqueteadas y manoseadas” sin su consentimiento por Maribel Domínguez.

Por ende, algunas jugadoras ya no querían asistir a las convocatorias de la Selección Mexicana Femenil Sub-20, pues, tomando en cuenta lo dicho por el citado periodista, la situación de acoso era común y estaba normalizada.

Tan es así que esta clase de comportamientos existían desde que Marigol era jugadora. De hecho, Del Palacio reveló una novatada que se hacía en aquellos tiempos y que tiene que ver con acoso y abuso sexual.

Vale decir que en ese momento, Leonardo Cuéllar era DT de la Selección Mexicana, pero se habría mantenido al margen de este tipo de acciones, según el comentarista.

Selección Mexicana Femenil mayor también estaría en la mira

Mónica Vergara, DT de la Selección Mexicana Femenil mayor, fue compañera de Maribel Domínguez, de ahí que Martín del Palacio afirmó que también la representación absoluta está bajo investigación.

Y es que, lamentablemente, las prácticas de acoso y abuso sexual habrían sido parte de las Selecciones Femeniles desde hace por lo menos 20 años. (Fuente: sdpnoticias.com)