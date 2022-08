SEGUIRÁ COMO ‘POLÍTICO SIN PARTIDO’: Confirma Carlos Joaquín que no hay ni hubo ningún compromiso ni con el PAN ni con el PRD, ya que ni siquiera se afilió

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- El gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, confirmó que al término de su mandato seguirá su trayectoria como político sin partido y que la única vinculación que tuvo con el Partido Acción Nacional fueron los trabajos que realizó en la asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN).

Dijo que esa responsabilidad termina cuando finalice su administración en septiembre.

Reiteró que durante estos seis años no se afilió ni realizó trabajos ni para el PAN ni para el PRD y actuó como gobernador de todos los quintanarroenses.

Afirmó estar agradecido con el PAN por el acompañamiento y apoyo durante la campaña.

Joaquín González dijo que llegó como gobernador con la alianza del PAN y el PRD, “pero seguiré sin pertenecer a ningún partido y no es que no haya nada, es que no he tenido nada”.

No es que ya no haya nada, es que nunca he sido militante, ni he tenido trabajo dentro del partido, reiteró.

En reiteradas ocasiones, Joaquín González ha hecho la aclaración que hasta el momento no ha recibido invitación para sumarse al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador quien, cada vez que visita el Estado, realiza elogios para el mandatario quintanarroense. (Noticaribe)