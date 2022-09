Denuncian a taquero por abusar de una menor en Chetumal; madre pide ayuda 

CHETUMAL, MX.- La desesperación de la madre de una menor con iniciales Z. G. C. H., presunta víctima de abuso sexual, la llevó a recurrir al colectivo femenil Xtabay Quintana Roo para solicitar ayuda a fin de ejercer presión social contra la Fiscalía de Quintana Roo, a quien acusó de indiferencia para dar atención a su caso.

La mujer señala a un hombre, del cual no proporcionó su nombre, quien tiene una taquería a una esquina de su domicilio, de cometer tocamientos a su hija de nueve años de edad, el pasado 8 de agosto.

“No quería hablar, pero lo haré, ya que es necesario y ahora más que nada necesito de su apoyo”, escribió la madre al colectivo.

“Mi hija no es de mentir, me detalló con lujo de detalle cómo fue esta horrible experiencia y créanme que me destrozó el alma”, contó la mujer.

Agregó que acudió a la Fiscalía a interponer la denuncia correspondiente, por la cual se inició la carpeta de investigación FGE/QROO/OPB/08/4115/2022 por el delito de abuso sexual; sin embargo, asegura que hasta la fecha el abogado que le fue asignado a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveqroo), no le ha presentado avances en el caso.

Incluso, dijo que le solicitó gestionar ayuda psicológica para su hija, pero nunca recibió respuesta.

La madre de la menor también reveló que el presunto culpable tiene una orden de restricción y los responsabilizó de cualquier situación que pudiera pasarle a ella o a su familia, a raíz de esta denuncia pública.

También pidió el apoyo de las autoridades correspondientes para avanzar en las investigaciones por el supuesto caso de abuso sexual en agravio de su hija. (Agencia SIM)