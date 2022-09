SENADO | Monreal ofrece posponer debate sobre las fuerzas armadas; oposición busca ‘liquidar’ la iniciativa

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso dar más tiempo para debatir la reforma sobre las Fuerzas Armadas y rechazó las acusaciones de la oposición sobre la compra de votos y la presión sobre los senadores, publicó razon.com.mx.

Desde la tribuna, el líder de la mayoría legislativa dijo que es un falso debate el que se da sobre las Fuerzas Armadas y se pronunció por regresar el dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda.

“¿Ahora resulta que no me quieren acompañar?”, cuestionó desde la tribuna. “Nos acusan de compra, de premura, de presión, no, rechazo totalmente que haya presión y yo les planteo que en las comisiones dictaminadoras regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país, no queremos ocultar nada y actuemos con limpieza y transparencia, la mayoría no está de acuerdo con sus insultos, con sus conjeturas falsas”.

En respuesta, el senador del PAN, Damián Zepeda, dijo que aunque casi le cree el discurso al senador Monreal, “el día de hoy muere el intento de este gobierno de militarizar este país”. Y puntualizó:

“Hoy aquí lo vamos a cortar y hoy aquí lo vamos a rechazar, nosotros no mordemos anzuelos”.

Aseveró que en tanto sea Presidente Andrés Manuel López Obrador, “no le vamos a dar un cheque en blanco para que use a las Fuerzas Armadas”.

La panista Xóchitl Gálvez dijo que quieren posponer el debate porque no les alcanzan los votos, “porque no les alcanzó el dinero para comprarlos”.

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, cuestionó por qué habrían de creerles a los de Morena, cuando ya se les ha dado voto de confianza de manera previa y se ha demostrado que no cumplen.

“Por qué habríamos de creer que estaríamos en un circunstancia distinta de tratar de construir un consenso diferente, qué va a cambiar de lo que ha venido sucediendo, porque lo que hemos visto es que no hay voluntad (…). Quieren posponer la discusión porque no tienen los votos para que sea aprobada”. (Fuente: sinembargo.mx)