Estado de México, Ciudad de México y Jalisco son los lugares con mayor cantidad de robos de auto

El robo de autos en México lamentablemente es una realidad cotidiana. Miles de personas sufren ese tipo de ilícitos y éstos, como se puede ver de acuerdo a múltiples estadísticas, vienen en constante aumento en los últimos años. Claro que hay algunos lugares que son más “calientes” en cuanto a la sustracción de vehículos, y dentro de las ciudades con más robos, los informes muestran que las tres primeras son Estado de México, Ciudad de México y Jalisco.

Por ejemplo, según informes que específicamente publica la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en términos interanuales, desde julio de 2021 hasta el mes de junio de 2022 fueron robados aproximadamente unos 142 mil vehículos en el país. Se pudo saber también, por ejemplo, cuáles fueron justamente las unidades preferidas por los delincuentes. En primer lugar está ubicado el Nissan Versa, en segundo el Nissan NP300 y tercero el Chevrolet Aveo. Posteriormente, completan el podio del cuarto y quinto lugar la Honda CR-V y el Chevrolet Beat, respectivamente.

Claro que lo antes dicho no tiene como finalidad causar pánico o miedo en los conductores, sino más bien dar muestra de la importancia que tiene, por ejemplo, contar con un seguro de automóvil. Si bien desde hace algunos años en el país es obligatorio tener seguro de al menos responsabilidad civil frente a terceros para poder circular legalmente por carreteras federales, la práctica da cuenta de que son pocos los automóviles con seguros, y menos aún los que contratan con cobertura de robo y/o hurto.

En México generalmente las empresas aseguradoras ofrecen distintos tipos de pólizas, entre las que se puede mencionar la de responsabilidad civil, luego la limitada y la más completa que es la amplia. Para saber el costo, no hay nada mejor que cotizar seguro de auto, pero sí se puede destacar que el costo va a depender de distintas variables como puede ser el precio del automóvil, el tipo de uso que se le brinda, la ciudad en donde vive el conductor, la de de éste (a los jóvenes se les suele cobrar montos un poco más altos), entre otros factores. Destacar en este punto que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) tiene un simulador, aunque también hay plataformas que brindan ese servicio especializado.

Realmente siempre se debe visualizar al seguro para un vehículo como una inversión y no como un mero gasto, como muchos conductores creen que lo es. Para finalizar, hay algunos consejos y recomendaciones que se pueden seguir para contratar una póliza de seguro correcta. Una de las cosas esenciales es saber qué riesgos se corren, cuántos kilómetros se utiliza el vehículo diariamente, es importante contratar directamente con la aseguradora y sin intermediarios, conocer si la aseguradora tiene o no reclamaciones ante Condusef y los motivos, verificar que los datos cargados en la póliza sean los correctos, leer detenidamente los términos y condiciones para saber cuándo se tiene cobertura y cuándo no, entre otras cosas. (Agencia Noticaribe)