Francisco Javier García Cabeza de Vaca ‘se hizo ojo de hormiga’, no se presentó a la investidura del nuevo gobernador de Tamaulipas

TAMAULIPAS, MX.- Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero, dejó de ser Gobernador de Tamaulipas a partir de este sábado y con ello perdió el fuero constitucional que lo protegía de ser detenido, publicó sinembargo.mx.

Hoy, al realizarse la ceremonia solemne en el Recinto del Congreso del Estado, la LXV legislatura de esta Cámara no contempló en su agenda integrar una comisión encargada para recibir al mandatario saliente como se acostumbra.

Esta vez, la comisión únicamente se asignó para recibir al gobernador electo, Villarreal Anaya, así como al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, David Cerda Zúñiga y al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, quien acude en representación del presidente. Andrés Manuel López Obrador. Así, el morenista Américo Villarreal asumió la gubernatura de Tamaulipas y del ahora exgobernador no se tuvo noticia.

La Fiscalía General de la República había solicitado previamente órdenes de aprehensión en su contra, aunque el panista, con el apoyo del Congreso local, escaló el tema hasta una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para mantener su protección. Sin embargo, si el Juez mantiene activas las peticiones en su contra podría ser detenido pronto.

Desde las primeras horas de este sábado usuarios reclaman en Twitter y comparten mensajes preguntando sobre el paradero de García Cabeza de Vaca ahora que ya no tiene fuero. “¿Ya detuvieron a Cabeza de Vaca?” y “Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia”, son de los tuits más compartidos.

Apenas ayer el líder del partido Morena, Mario Delgado, sentenció en sus redes sociales: “Este 1 de octubre @fgcabezadevaca amanecerá como preso o prófugo de la justicia”.

Este 1 de octubre @fgcabezadevaca amanecerá como preso o prófugo de la justicia. — Mario Delgado (@mario_delgado) September 29, 2022

La cuenta de Twitter de Francisco García Cabeza de Vaca tuvo actividad este día a través de dos retuits de Roberto Gil Zuarth y la Senadora Kenia López Rabadán en donde ambos políticos destacaron su trabajo como Gobernador en Tamaulipas y lanzando la pregunta sobre los seis años que vienen.

Hace 6 años visité Tamaulipas, no podías salir a la calle, había pueblos fantasma, no había trabajo y la inseguridad era brutal. Después de 6 años del Gobierno de Cabeza de Vaca las cosas cambiaron. Hoy hay un GRAN TAMAULIPAS. ¿Los próximos 6 años? Veremos… — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) October 1, 2022

Los vientos de cambio soplaron en Tamaulipas. @fgcabezadevaca trajo tranquilidad, seguridad, inversión y orden. Y desde que me enamoré de Tamaulipas, volvería a pedir el voto por la libertad y por no tener miedo: “ni me doblo, ni me vendo”. Los vientos de nueva cuenta soplarán. — Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) October 1, 2022

Anoche publicó otro mensaje agradeciendo a Tamaulipas. Después retuiteó mensajes del Diputado local panista Carlos Fernández en donde le agradece su apoyo.

En su cuenta de Twitter también se mantiene fijo un videomensaje del 27 de septiembre en donde se despide y resalta: “Esta no es una despedida, es un hasta luego es un hasta pronto. Hoy les reitero, así inicie y así termino mi Gobierno, Ni me doblo ni me vendo. Jamás puse en riesgo a nuestro estado”.

Mensaje a las y los tamaulipecos a unos días de concluir mi mandato constitucional como Gobernador del Estado. pic.twitter.com/5T41Juj5uc — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) September 28, 2022

(Fuente: sinembargo.mx)