Detienen a sujeto que golpeó con saña a una menor en Tepoztlán; resultó ser su propia hija…

MORELOS, MX.- Durante las últimas horas del domingo 6 de noviembre, las autoridades del estado de Morelos anunciaron la detención de Fredy “N”, el sujeto que apareció en un video ampliamente difundido en redes sociales en donde se le pudo ver agrediendo a golpes a una niña en las calles de Tepoztlán, publicó El Financiero.

La grabación se hizo viral este mismo domingo en redes sociales, pues los múltiples golpes y patadas que el sujeto le dio a la menor de edad despertaron el coraje y la indignación de la población.

El material audiovisual captado por cámaras de videovigilancia muestra a Fredy “N” conversando con una mujer, quien va acompañada de una niña, cuya relación con ella no ha sido especificada.

En un momento, sin motivo aparente, Fredy “N” lanzó una patada a las piernas de la menor, quien se confirmó que es su hija biológica, lo que ocasionó que se cayera. Cuando logró levantarse, se mostró asustada y trató de alejarse de su agresor, quien no dudó en seguir con el ataque.

Según lo que captaron las cámaras, el ahora detenido golpeó a la niña en al menos seis ocasiones, entre patadas y puñetazos, todo ante la vista de la mujer, quien no hizo nada para repeler las agresiones o proteger a la víctima. Debido a que las grabaciones no tenían audio, no ha sido posible establecer si estos actos ocurrieron durante una discusión o cuál fue la situación.

Por su presunta responsabilidad en el delito de agresión a menores, Fredy “N” fue detenido y trasladado al Ministerio Público Especializado en Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía Metropolitana.

Gracias a las primeras indagatorias que integran la carpeta de investigación, la Fiscalía localizó a la madre de la menor, que no aparece en el video, quien ratificó que la niña a la que Fredy “N” golpeó es su propia hija.

Asimismo, se logró identificar al agresor como trabajador de una empresa de seguridad privada que brinda servicio en la colonia Delicias de Cuernavaca, lugar al que acudieron elementos policiales para capturarlo. Será en las próximas horas que el personal de la Fiscalía estatal determine su situación jurídica.

En respuesta al indignante hecho, cientos de personas exigieron que en las investigaciones se contemple a la mujer que aparece en el video, a quien acusaron por permitir la golpiza, pues en ningún momento trató de resguardar a la menor. Hasta el cierre de esta edición, las fuerzas de seguridad no han emitido pronunciamiento alguno respecto a las posibles indagatorias en contra de esta persona. (Fuente: infobae.com)