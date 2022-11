El Festival Internacional de las Luces ‘Filux’ llegará a municipios de Yucatán

MÉRIDA, MX.- La Secretaría de Fomento Turístico del estado de Yucatán, informó que, a partir del 24 de noviembre se llevará a cabo en la ciudad de Mérida el Festival Internacional de las Luces (Filux).

Asimismo dio a conocer que se presentará por primera vez en los municipios de Tekax y Valladolid con el objetivo de que más familias yucatecas disfruten del recorrido nocturno, totalmente gratuito, con obras de arte realizadas con luz.

El Filux se presenta en la ciudad de Mérida del 24 al 27 de noviembre. Mientras que los habitantes del Municipio de Valladolid podrán disfrutar del festival, del 1 al 4 de diciembre; mientras que en Tekax del 8 al 10 de diciembre de 18:00 a 23:00 horas.

De acuerdo con información que que se proporcionó, el Filux se presenta con un acervo de 24 obras de arte realizadas con el uso de luz que incluyen proyecciones, video mapping, esculturas, instalaciones, iluminación arquitectónica, cine, entre otras más; que estarán a lo largo de un camino de luz en cada municipio donde se presentará.

De igual manera, se presentarán obras de artistas nacionales tituladas como Museum of the moon, Mandala labrador, Mandala Naya and Mandala Perrier; Intrude, Lo fortuito, Ecos, Pájaro toh, Viviendo la luz, Life, Tradición que ilumina, Ataraxia, Faro, Lepidopter, Mana, Ausencia, Caminantes, Global rainbow, Solar flare, Primitivo, Lluvia, sol y refracción; En el sendero de un jardín rocoso, El jardín secreto, Alienación, Te quiero mucho, Rapitichiemih, Niños de dulce; además de iluminación arquitectónica, e intervenciones comunitarias.

Entre las que destacan una luna de 9 metros de diámetro realizada por un artista de Reino Unido; con una impresión real 3D que es réplica de una fotografía del satélite natural, también se tendrán las piezas de conejos inflables de gran tamaño que le han dado la vuelta al mundo, el arcoíris global que mide 30 kilómetros de distancia y zonas lumínicas con las que los asistentes podrán interactuar.

Desde el 2013, Filux es el primer festival internacional de las luces del continente realizado por Filux lab en alianza con instituciones y empresas para la creación de proyectos culturales vinculados al cine y las artes visuales en América Latina, consolidando de esta forma a las ciudades donde se presenta como un escenario cultural internacional, de integración social y recuperación del espacio público. (Infoqroo)