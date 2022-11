YUCATÁN | Ha pasado un año y un proyecto de restauración de manglares anunciado por Vila Dosal no muestra avance

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- En noviembre de 2021, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, anunció un proyecto enfocado para la restauración de 50 mil hectáreas de manglares, con el financiamiento de Estados Unidos, pero investigadores involucrados aseguran que no han tenido conocimiento de su avance.

Se trata del proyecto Chaac o Carbono Azul que tiene como objetivo proteger los humedales y manglares de la zona de la costa yucateca.

Al mismo tiempo, con su conservación sería posible reducir las emisiones del Dióxido de Carbono (CO2) y transformarlos en bonos de carbono, generando así beneficios económicos.

Incluso el tema fue tratado con el doctor Steve Crooks, copresidente del Grupo de Trabajo Científico Internacional sobre el Carbono Azul, Silvestrum Climate Associates, y James Tansey, fundador de NatureBank Asset Management en noviembre de 2021.

Sin embargo, científicos de la zona y dedicados a la conservación de manglares admiten que no han sido enterados si los recursos han llegado o de las acciones que se han emprendido.

“Asesoramos a ese proyecto, pero los recursos no tenemos claro si han llegado y también hemos visto que el grupo de extranjeros que están involucrados aún no entienden mucho cómo funciona el sistema acá, pues nos preguntan que si en dónde están los ríos desde donde dejaremos entrar el agua a la zona de manglares, pero aquí no hay ríos”, indicó uno de los investigadores que prefirió guardar anonimato.

Explicó que en el mundo, actualmente hay empresas que buscan manglares para recaudar bonos de carbono y aquí hay oportunidad, pero hasta el momento no han sabido de un avance preciso.

Indicaron así, el grupo de científicos que han dado seguimiento a este proyecto que en sí es una acción viable y tiene beneficios, pero lo preciso es comenzar en cuanto antes. (Noticaribe)