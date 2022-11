AMLO encomendó la obra del Malecón de Villahermosa a un amigo de su hijo Andrés, según MCCI

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En su campaña de 2018, López Obrador se comprometió a construir un parque lineal en el tramo del río Grijalva que atraviesa por la capital de Tabasco. Esa obra, denominada por el propio presidente como “el Malecón de Villahermosa”, fue encomendada a Alejandro Castro Jiménez Labora, un empresario de la ciudad de México que pertenece al círculo de amigos de Andrés López Beltrán, el segundo hijo de AMLO, publicó MCCI.

“No habrá amiguismo, nepotismo e influyentismo”, afirmó López Obrador el 1 de diciembre de 2018, cuando asumió la presidencia de México. Más reciente, el pasado 31 de enero, tras la publicación del reportaje de “La Casa Gris” en MCCI y en LatinUS, AMLO aseguró: “En este gobierno no tienen influencia mis hijos”.

No obstante, al menos 12 amigos de Gonzalo y Andy López Beltrán, hijos del presidente, se han incorporado al gobierno. El periódico Eje Central publicó el pasado 21 de octubre los casos de 10 ex compañeros de los López Beltrán del colegio Logos y de la UNAM, que han encontrado acomodo en el gobierno federal. Meses antes, el columnista Mario Maldonado y el sitio Animal Político habían adelantado los primeros nombres de algunos amigos que se volvieron funcionarios.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad obtuvo fotografías que demuestran el vínculo de amistad de esos funcionarios con los hijos del presidente, y obtuvo los datos de otros dos ex compañeros de escuela que también desempeñan cargos en la actual administración federal. La relación de amigos se puede consultar en el gráfico siguiente:

A todos esos amigos se suma ahora el responsable de la supervisión del malecón de Villahermosa.

AMLO comisiona obra en Villahermosa

El 5 de junio del presente año, el presidente López Obrador compartió en redes sociales un video en el que presentó a Alejandro Castro Jiménez Labora como supervisor del Malecón de Villahermosa, obra que forma parte de la intervención integral del Río Grijalva, que tiene proyectada una inversión de 3 mil 200 millones de pesos.

Acompañado de funcionarios federales y estatales, AMLO supervisó aquel día la primera etapa de la obra, y en el recorrido mencionó que “Alejandro” es “el encargado del proyecto del malecón”. En un boletín compartido el mismo día en el sitio lopezobrador.org.mx, se confirmó que se trata de Alejandro Castro Jiménez Labora, a quien se presentó con el cargo de “proyectista de la obra”.

El encargado del proyecto del Malecón es dueño de Objetos de Diseño Pirwi, SA de CV, una empresa productora de muebles exclusivos de diseñador que creó en 2008 en sociedad con Emiliano Godoy Diana, fundador de Festival AMD, dedicada a servicios de diseño y publicidad, así como a la organización de festivales, como el Abierto Mexicano de Diseño.

En los inicios de Pirwi trabajó con Alejandro Castro Jiménez Labora su primo Santiago Jiménez Labora Prieto, cofundador y director de MDC, empresa que fabrica mobiliario urbano similar al que se colocó en el Malecón de Villahermosa.

Lo nombran antes de que se concursaran obras

Alejandro Castro Jiménez Labora asumió la coordinación del proyecto del malecón de Villahermosa desde mediados de 2019, cuando el gobernador de Tabasco todavía era Adán Augusto López, actual secretario de Gobernación.

Castro fue presentado el 10 de julio de 2019 como “coordinador del proyecto de Intervención Urbana Integral del Río Grijalva” en la firma de un convenio entre Adán Augusto y el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer, para reasignar fondos federales para la obra del malecón.

En ese evento, el gobierno de Tabasco reportó que la inversión sería por unos 2 mil 500 millones de pesos, a través de un convenio multianual de tres años, aunque se especificó que podría aumentar hasta 3 mil millones de pesos.

A los 4 meses, el 21 de noviembre de 2019, se lanzó la convocatoria para licitar el proyecto ejecutivo “de intervención urbana integral de río Grijalva”. El contrato por 97.2 millones de pesos se asignó el 19 de diciembre del mismo año a la empresa tabasqueña PSM Limited, en participación con Ingeniería, Consultoría en Obras y Proyectos, y Ciudad Anónima SA de CV. Y fue hasta 15 meses después del anuncio del convenio de modernización que se lanzó la convocatoria para licitar la primera obra del parque lineal del río Grijalva, la cual fue asignada el 5 de febrero de 2021 a las empresas Calzada Construcciones y Construcciones y Dragados del Sureste, por un monto de 403.9 millones de pesos.

El 27 de julio de 2021 fue firmado un segundo contrato entre Sedatu y Ditapsa Consultores para la “Supervisión relativa a la construcción de parque lineal en Río Grijalva Etapa 2” por un monto de 10.4 millones de pesos.

Un tercer contrato de obra fue asignado el 9 de febrero de 2022 a Grupo Emprendedor Proser en participación conjunta con Constructora Proser; Infraestructura Marítima y Portuaria, y ASCH SA de CV, por 489.4 millones de pesos para la “Construcción de parque lineal en Río Grijalva margen izquierdo Etapa 4”.

A la fecha, los contratos ascienden a más de mil millones de pesos. El plazo fijado para las obras de mejora de los márgenes del río es de seis años, entre las etapas de preparación del sitio, construcción del proyecto, y las etapas de operación y mantenimiento. La inversión requerida es de 3 mil 200 millones de pesos.

El responsable, un “fantasma”

Alejandro Castro Jiménez Labora, a quien Adán Augusto López y posteriormente AMLO presentaron como el encargado y proyectista del malecón, es “un fantasma” a quien ninguna dependencia estatal y federal identifican como responsable de la obra.

En respuesta a solicitudes de transparencia hechas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tanto Sedatu como la propia Oficina de la Presidencia de la República, así como la Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura de Tabasco y la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado respondieron que Alejandro Castro Jiménez Labora no trabaja en el gobierno ni tienen información del nombramiento que le dio el presidente.

En el sitio de DeclaraNet, de la Secretaría de Función Pública, el nombre de Alejandro Castro Jiménez Labora tampoco arroja resultados.

La Presidencia de la República respondió que la instancia “que pudiera contar” con la información del responsable de la obra del Malecón de Villahermosa sería la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Al solicitar la información a Sedatu sobre qué cargo o nombramiento oficial tenía Alejandro Castro Jiménez Labora y de qué dependencia o institución dependía o presentaba resultados de su trabajo, la Secretaría de Desarrollo Agrario respondió:

“La Unidad de Administración y a (sic) la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda advierten que no obra registro de que el C. Alejandro Castro Jiménez Labora haya o esté laborando en esta dependencia, por lo que no se cuenta con información relacionada a su requerimiento”.

En tanto, la Coordinación General Ejecutiva de Gubernatura de Tabasco indicó que carecía de facultades para el control de la nómina del Poder Ejecutivo y que su Dirección de Recursos Humanos había respondido que Castro Jiménez “no es trabajador de esta dependencia, por lo tanto hay cero información”.

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de Tabasco, a solicitud de MCCI, puntualizó que su Unidad de Administración y Finanzas había respondido que dicha persona no trabajaba ni había trabajado en esa dependencia.

A través de otra solicitud de MCCI, la Sedatu federal también respondió que no localizó información sobre contratos, convenios u otro tipo de documento similar que hubiera implicado algún pago y/o nombramiento de un cargo de Alejandro Castro Jiménez Labora.

MCCI buscó a Alejandro Castro Jiménez Labora en la tienda de Pirwi localizada en Polanco, en la Ciudad de México, en donde una persona encargada del lugar respondió que se le haría llegar la solicitud, tras asegurar que su lugar de residencia no era la capital del país.

También se le buscó vía telefónica en sus números proporcionados por la empresa Pirwi y a través de un correo electrónico de la misma compañía, sin que se obtuviera respuesta al cierre de la edición.

Su círculo de amigos

La amistad de Andy -como llaman al hijo del Presidente- con los Jiménez Labora, quedó de manifiesto a inicios de julio del presente año, cuando acudió como invitado a una de sus exclusivas fiestas.

La fiesta se organizó para celebrar el cumpleaños de Diego Jiménez Labora, primo del empresario que está al frente de la obra del Malecón de Villahermosa. Andy López Beltrán llegó a la celebración en compañía de la reconocida Disc Jockey y modelo estadounidense Allie Teilz, ex pareja sentimental del actor hollywodense Joaquin Phoenix.

El festejado agradeció en sus redes sociales a Chocolates Rocío, negocio de los hijos del presidente, por su aportación a la fiesta, la cual fue amenizada por Allie Teilz, la acompañante de Andy, y otros 8 DJs; la producción de la celebración la realizó la empresa Surface.mx, y también contribuyó el chef Luis Valle, de la marisquería “Don Vergas”.

Diego Jiménez Labora -el festejado- es fundador de Grupo Eco, una compañía que aglutina varias empresas de entretenimiento, entre ellas la licorería Limantour, en la que se elaboran cocteles preparados con Chocolates Rocío, la marca producida por Finca Rocío, propiedad de Andy López Beltrán y sus hermanos.

Grupo Eco también aglutina a varios festivales de música, como Trópico, que cada año se realiza en Acapulco, y que en su edición de este año (a realizarse del 9 al 11 de diciembre) ha contratado en su elenco a Allie Teilz, con quien Andy mantiene una relación cercana. El pasado 13 de agosto, la Disc Jockey difundió en su cuenta de Instagram una fotografía tomada en la Finca Rocío, en Tabasco, en donde posó acostada encima de cientos de piezas de cacao.

Antes de eso, la artista posteó otras fotos en donde etiquetó a la marca de chocolates del hijo del presidente. En julio compartió en sus redes sociales imágenes de una bodega y de un fruto de cacao en donde etiquetó a la cuenta oficial de instagram de los chocolates Rocío.

El pasado 2 de noviembre, Allie Teilz difundió un video de la festividad del día de muertos en el Zócalo, y unas tomas realizadas en el interior del expendio de chocolate Rocío en el Centro Histórico.

La DJ estadounidense tiene en su Instagram más de 100 mil seguidores, mientras que ella sigue a poco más de 4 mil cuentas, entre las cuales está la del presidente López Obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez; la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Vidanta Resorts, Partido Morena, el Gobierno de México, Carolyn Adams, Gonzalo López y parientes de su pareja.

Teilz es conocida en el ámbito musical por tocar en fiestas de renombre, como las de los premios Grammy, los Globos de Oro, los premios Emmy, la Semana de la Moda y en afterparties de festivales de música como Coachella y Lollapalooza. (Fuente: MCCI)