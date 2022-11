MÁS DE UN AÑO DE IMPUNIDAD: Equipo de investigación dará seguimiento al caso de José Eduardo, joven asesinado en Mérida

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Las carpetas de investigación relacionadas con el caso del joven veracruzano, José Eduardo, tienen más de 26 mil páginas, sin embargo, todo el contenido en ellas no es suficiente para acceder a la justicia, por lo que un grupo de especialistas compuesto por 15 personas, analizarán todas las pruebas y solicitarán más información a la Fiscalía General de la República (FGR) si es preciso.

En un equipo conformado por especialistas en criminología, medicina forense y temas legales, apoyarán a la señora María Ravelo Echeverría, madre de ‘El Güero’, pues hasta el momento no se ha dado justicia en torno al caso.

David Rivera Domínguez, uno de los participantes en la investigación, mencionó que no se trata de una investigación paralela a lo que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) sino en sí analizarán lo que ya se tiene y a partir de ese material, será solicitada más documentación para que el dictamen del caso sea más claro.

“Queremos hacer todas las observaciones posibles. Por ejemplo, la reconstrucción de los hechos tuvo muchas carencias. Haremos solicitudes por escrito de las autopsias completas en su formato original”, mencionó.

De esta manera, las autopsias por ejemplo serán analizadas por un médico forense que verificará si hace falta algo más. También indicó que están en la disposición de solicitar todo el material de video que sea posible.

“Si hay investigación que haga falta ahí vamos a entrar”, puntualizó.

El investigador expuso que se harán los escritos posibles para ver qué pautas hacen falta y reconoció que la investigación no está detenida como tal, pero todo indica que no hay un avance muy rápido.

Sobre este proceso de investigación, María Ravelo dijo que echará mano de todo lo que esté a su alcance para que exista justicia por la muerte de su hijo.

“Solo diré lo que siempre he dicho: si las autoridades de Yucatán piensan que me di por vencida, no voy a quitar el dedo del renglón hasta que haya justicia”, apuntó.

Dejó en claro que no está de acuerdo con el dictamen que ha proporcionado la FGR y por lo tanto, seguirá buscando las opciones para que el presunto asesinato de su hijo no quede impune.

A pesar de que recibió apoyo económico por un tiempo por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), ahora ya no fue posible bajo el argumento de que el caso ya pertenece a la federación, por lo tanto, sus traslados de Veracruz, de donde es originaria, hacia Mérida, donde perdió la vida su hijo, van por su cuenta. (Noticaribe)