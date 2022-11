Desde España, Ricardo Monreal afirma que aún no ha definido su futuro político rumbo al 2024…

ESPAÑA.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, dijo que está en proceso de definición respecto a su futuro político rumbo al 2024 y que la determinación que tome la hará sin precipitación ni arrebatos, publicó Expansión Política.

“No he tomado la última palabra. (…) Tengo 42 años de ser servidor público. La política es un proceso no precipitado, no arrebatado, tiene ritmos. Me precio de conocer la política, tengo 42 años de ser servidor público… me precio de conocer los ritmos, aunque nunca se conoce lo suficientemente, pero los ritmos los vamos a ir diseñando sin precipitación y sin arrebatos”, destacó en rueda de prensa desde España.

En el marco de la XVI Reunión Interparlamentaria España-México, que se celebra en Madrid, reunión a la que asistió una comisión de Alto nivel de legisladores de las diversas fuerzas políticas, con excepción del Revolucionario Institucional (PRI), comentó que no es un político de “piel sensible”.

“Uff, si fuera imagínense. Si ustedes se meten ahorita a las redes van a ver todo lo que dicen de mí: de traidor por estar acá en España cumpliendo una responsabilidad constitucional, como presidente de la delegación mexicana en esta Interparlamentaria”, señaló el legislador.

Ricardo Monreal comentó además que ha sido leal al movimiento que encabeza el presidente López Obrador, no obstante, destacó que suele dialogar con la oposición.

“Yo he platicado con todos los partidos, no me gusta avergonzarme de ello. El dialogar con partidos distintos al mío no nos hace menos. No nos hace de ninguna manera un traidor, ni menos un mexicano que no esté con el presidente”, anotó.

“He sido leal al movimiento, He creído conveniente que reflexionemos sobre nuestro futuro y he solicitado profundizar la democracia dentro de nuestro partido y no impulsar la imposición, porque eso fue nuestra lucha (en Morena)”, expresó. (Fuente: Expansión Política)