LOS COMPROMISOS DEL PRESIDENTE SE CUMPLEN… pero no en el caso de las oficinas de Sectur a Chetumal en tanto no haya recursos; “la apertura de Ickabal sí porque es compromiso del Presidente”, dice Miguel Torruco

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – En tanto no haya recursos, las oficinas de la Secretaría de Turismo (Sectur) no se trasladaran a Chetumal “a un edificio donde además no caben dos direcciones generales”, afirmó el titular Miguel Ángel Torruco Márquez, durante una gira de trabajo, la segunda, que realiza por la zona sur de Quintana Roo.

Entrevistado en Bacalar donde ratificó el nombramiento de Pueblo Mágico, habló de las bondades de Chetumal y la zona sur y la importancia de las inversiones realizadas.

Sin embargo, afirmó que, en el caso de las oficinas de Sectur en Chetumal, no se hará la descentralizacación en tanto no haya recursos.

La zona sur es importante y eso lo demuestra las inversiones hechas en parques ecológicos, las declaraciones de Pueblo Mágico y ahora de Barrio Mágico en Chetumal y la atención del aeropuerto de Chetumal después de 48 años de abandono que convierte a Chetumal en una capital de las más importantes en América Latina, afirmó.

Empero, reiteró que Sectur no se traslada a Chetumal en tanto no hayan recursos “además a un edificio donde no caben ni dos direcciones generales”.

Aunque faltan dos años estamos a la espera de obtener recursos. Además esto no termina hasta que se acaba”, aseguró.

“Estamos hablando de millones de pesos”, dijo.

Cuestionado sobre la apertura de Ichkabal, el secretario de turismo afirmó que los compromisos del presidente no se discuten y que la zona arqueológica recibirá recursos y se abrirá.

Sin embargo, el compromiso de descentralizar la Sectur a Chetumal tendrá que esperar hasta que aya recursos. (Noticaribe)