Vicente Fox añora su pensión de expresidente porque ni robó ni hizo negocios ‘con el gobierno’…

GUANAJUATO, MX.- El expresidente Vicente Fox reveló que desde la cancelación de su pensión, ha tenido que buscar el ingreso para su familia cada día, publicó sdpnoticias.com.

Según narra quien fuera el primer presidente proveniente del Partido Acción Nacional, se le “vino el mundo encima” cuando terminó su mandato a pesar de que no se robó ni un centavo del erario.

Asimismo, aclaró que tampoco se hicieron negocios con el gobierno, ni de parte suya ni de su esposa Martha Sahagún o sus hijos que “pusieron como trapeador” y calificó todos esos dichos como “un mito”.

“Al terminar se me vino el mundo encima porque, quizá no me lo crea mucha gente, no me robé ni un solo centavo, no hice negocio con el gobierno, no lo hizo Martha”.

Vicente Fox compartió que lo que lo puso en verdaderos apuros fue que “este cuate”, es decir, el presidente AMLO, le quitara la pensión de expresidente.

Recordó que solía recibir un “sueldo” mensual de 110 mil pesos netos, ingreso que dejó de tener al convertirse AMLO en presidente.

Por ello, terminó como un desempleado más que tuvo que buscar como reorganizar sus finanzas y encontrar un nuevo ingreso para él y su familia.

Además, reveló que ni él ni su familia son dueños del rancho familiar en el que viven en Guanajuato, contrario de lo que la gente puede pensar, lo que quiere decir que no viven de lo que se produce ahí.

Vicente Fox compartió que luego de que le quitaron la pensión de expresidente, comenzó a dar conferencias como parte de su sustento.

Dijo que comenzó cobrando 200 mil dólares, es decir, 4 millones de pesos, por una conferencia de una hora; sin embargo, el pago fue bajando.

Pasó de cobrar 200 mil dólares a 25 mil dólares pero ironizó que “hoy tengo que pagar para que me den (una) conferencia”.

“Entonces sí cambió radicalmente mi vida en ese sentido, y mis conferencias que yo di, y no me espanta decirlo, al principio cobraba 200 mil dólares por una conferencia de una hora, luego se me bajó a 100 mil dólares, luego 50 mil dólares, luego 25 mil dólares, hoy tengo que pagar para que me den conferencia”.

Además, compartió que, a diferencia de otros expresidentes como Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, él no ocupa ningún cargo en una empresa. (Fuente: sdpnoticias.com)