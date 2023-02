ANOMALÍAS POR 326 MDP: Gobierno de Laura Beristain ‘simulaba multas’ por exceder alturas permitidas, revela Lili Campos

PLAYA DEL CARMEN, MX.- La administración municipal de Laura Beristain Navarrete permitió que múltiples edificios y desarrollos se excedieran los seis niveles permitidos por la normatividad local, simulando la imposición de multas inferiores a lo que correspondía, que a menudo ni eran cubiertas.

Lo anterior lo reveló la actual presidente municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda, al ser cuestionada sobre los 326 millones de pesos en observaciones hechas a la cuenta pública de 2021, cuando todavía gobernaba su antecesora.

Campos Miranda aseveró que existía una complicidad para permitir una sobredensificación de la ciudad, a través de construcciones que superaban lo permitido por ley, irregularidades que eran resueltas mediante el pago de multas.

“No se trata de pagar multas. Si la ley no lo permite, entonces no debieron demoler”, afirmó la edil, quien señaló que parte de la investigación realizada por sus funcionarios es hacia estas sanciones, que salieron por montos inferiores a lo que correspondía.

“Si no va, es que no va. Es algo que (quienes cayeron en esta corrupción) deben de decirle a sus clientes, porque por la ley no solo entra en problemas el funcionario que firmó, sino aquellos desarrollos que tienen más de 6 niveles y que ahora son investigados”.

AVANCE C2

Por otro lado, la presidente municipal afirmó que ya tienen un avance de un 90% en lo que será el C2, un espacio donde podrán monitorear las 327 cámaras de vigilancia instaladas en Solidaridad, para tener una capacidad de reacción más rápida que solo confiando en el C5.

Anteriormente, la edil se refería a este futuro espacio como el C4, pero hoy explicó que iniciarán como un C2 y luego aguardarán una autorización de la Federación para recibir llamadas del 911, para que así pueda tener esa denominación.

“Ese sería un paso posterior, ahora nos enfocamos en la vigilancia por medio de estas cámaras”, afirmó.

También contarán con un espacio para controlar y monitorear las luminarias, así como para recibir reportes ciudadanos de averías, para que no pasen más de 48 horas sin ser reparadas.

En otras administraciones, comentó, diversos tramos de alumbrado público comenzaron a quedar a oscuras por falta de mantenimiento, lo que quieren evitar mediante este esquema de reportes ciudadanos.

OPERATIVOS DIARIOS

En otros temas, la edil comentó que a partir de ayer, ya reiniciaron los operativos de revisión a bares, mismos que habían sido suspendidos luego del asesinato de cuatro trabajadores de Fiscalización.

Estos operativos ahora serán realizados de manera diaria y en coordinación con otras instancias de seguridad, aseveró, por lo que resta de su gobierno.

Campos Miranda anunció en esta conferencia que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) accedió a incluir la rehabilitación de luminarias, dentro de la restauración del camellón central de la carretera.

Este espacio fue destrozado como parte de los trabajos del Tren Maya, mismos que fueron abortados, al cambiar el trazo de este ferrocarril. Aunque la rehabilitación del camellón ya había empezado, no incluía la inclusión de luminarias, pese a que fueron retiradas por el Gobierno Federal.