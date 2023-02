“AQUÍ EN LA UNIVERSIDAD ME HICIERON UNA JUGARRETA”: Por dos años, cobran en Uimqroo beca de estudiante ausente

FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- Un estudiante universitario adscrito a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (Uimqroo), denunció que por dos años consecutivos, alguien cobró su beca, pese a que él se dio de baja temporal por un tema familiar. Son cerca de 60 mil pesos obtenidos a su nombre.

Javier Alexis Bustamante Rosas, de la carrera de ingeniería en Agroecología, se dice defraudado por parte de este centro de estudios, al señalar que alguien cobró de forma indebida esta prestación en su ausencia.

“Aquí en la universidad me hicieron una jugarreta muy fea y dolorosa. En agosto del 2020 me di de baja temporal por una situación familiar; estuve dos años fuera de la entidad y tuve que regresar a Felipe Carrillo Puerto a hacerme una placa dental y pasé al área de becas en la Universidad y ahí me dijeron que desde ese tiempo he estado cobrando una beca que suma ya cerca de 60 mil pesos hasta la fecha”, dijo.

El joven pidió a las autoridades esclarezcan este tema, en especial porque ahora ya carece de este beneficio.

“Los recursos federales que nos llegan los están manipulando a su gusto, porque resulta que en el sistema de la universidad yo no tenga beca; en cambio, en el Sistema del Bienestar, figuro como activo y que tengo una beca”, afirmó tras asegurar que “no sé dónde quedó ese dinero, porque el recurso del gobierno federal que le da a la gente de escasos recursos, lo desaparecen y afectan a los estudiantes que realmente necesitamos estos apoyos”.

Agregó “cuando tú tienes tu baja temporal y un documento probatorio, tu kardex se queda estático, nadie lo puede mover y ¿cómo es posible que lo hayan movido en dos años y cuando yo me inscribí en el 2022 ya aparecía en quinto año de la carrera?, se preguntó. (Agencia SIM)