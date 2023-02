AMLO pide no menospreciar a los conservadores pues los financia la oligarquía mundial

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Tras reiterar que el caso del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna ayudará para conocer la verdad y “para que nunca jamás se repitan estos hecho lamentables, ofensivos, vergonzosos, que tienen que ver con la corrupción, con el entreguismo, con el mal gobierno”, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “no hay que menospreciar la fuerza del bloque conservador, sería un error”, ya que están financiados “por la oligarquía, tienen mucho dinero, cuentan a veces hasta con financiamiento de gobiernos extranjeros”, publicó La Jornada.

A la vez, ponderó que las impugnaciones anunciadas por opositores contra el llamado “Plan B” de reformas en materia electoral es parte de una “normalidad política y democrática”, que muestran que hay un verdadero Estado de Derecho, y recalcó que en dichas reformas no hay nada que sea extra legal, mientras que antes, el Poder de los Poderes lo ejercía el Ejecutivo federal y los otros dos Poderes eran una “apéndice” de éste.

En seguida, cuestionó “¿Cuándo la Suprema Corte se oponía a una decisión del Presidente?”. Como ejemplo, retomó el caso de la guardería ABC, en el que “intervino” el ex presidente Felipe Calderón, así como su “secretario de Gobernación, y hasta amenazaron al ministro (Arturo) Zaldívar”, y al final, no se aprobó su propuesta. “Ahí estaba el ministro (José Ramón) Cossío que seguramente va estar el domingo protestando, corruptazo, conservador, hipócrita, como son la mayoría de ellos”.

También, expresó que lo que preponderaba en el pasado era mucha simulación. Lo ejemplificó con la elección del año 2000, “cuando pierde el PRI y entra el PAN”, pero lo calificó como un gatopardismo, “al grado de que el domingo están agarrados de la manos (Vicente) Fox con Alejandro Moreno (dirigente del PRI), Chong, Claudia Ruiz Massieu”. De igual forma, apuntó que estarán el dirigente del PAN, Marko Cortés, y periodistas y comunicadores, “todos, agarrados de la mano”.

Al abordar los distintos temas en su conferencia de prensa matutina, López Obrador, aseveró que “nos debe de llenar de orgullo” que hay un verdadero Estado de derecho, pero suele olvidarse todo esto, y “quieren confundir y manipular a la gente”. Incluso, “agarran el tema (electoral) como bandera, cómo defienden a Calderón y a García Luna, para eso va a ser la manifestación en contra nuestra”.

Además, reiteró que el ex secretario de seguridad, que esta semana fue juzgado como culpable en Estados Unidos por recibir sobornos del narcotráfico, entre otras imputaciones, no se ha pronunciado, y su ex jefe, el ex presidente Calderón, lo hizo pero “con un planteamiento ofensivo para las víctimas completamente, una falta de respeto para las víctimas, (dijo), ordené que se usara toda la fuerza del Estado, y lo volvería a hacer. Al estilo Díaz Ordaz, yo soy responsable, bueno, y los muertos, y los desaparecidos, por una decisión así, completamente irresponsable, porque no había ni siquiera un diagnóstico, un programa, un plan, nada. Era el uso de la fuerza, fuego, y miren lo que ocasionaron”.

Criticó que igualmente, el ex presidente no ha ofrecido una explicación de “cómo es que sostuvo tanto tiempo (a García Luna), y lo convirtió en su mano derecha”.

Insistió que “debería de explicar, pero no eso de que yo soy valiente y enfrenté a los delincuentes y los voy a seguir enfrentando, y no hablar de cómo nombró a García Luna y lo sostuvo seis años, y si sabía o no sabía de lo que hacía García Luna, y los vínculos de gobierno a gobierno, entre Estados Unidos y México para llevar a cabo operativos como el Rápido y Furioso, y la vinculación de las agencias estadunidenses en el país, sobre todo, prácticamente la entrega de la Secretaría de Marina a las agencias de Estados Unidos”.

En referencia a las declaraciones que se presentaron en el juicio contra García Luna en Nueva York, recordó que se denunció que el Aeropuerto de la Ciudad de México fue manejado por años, con una permisión para la delincuencia, y “si así manejaban este aeropuerto, imagínense los otros, entonces, no es poca cosa”.

“Y ojalá García Luna y su abogado ayuden para que García Luna hable, no sólo porque le podrían reducir el tiempo que va a estar en la cárcel, sino la salud pública, lo que contribuye a que se vaya purificando la vida pública en nuestro país”, agregó.

A su vez, el presidente preguntó en su conferencia matutina en Palacio Nacional: “¿Ustedes creen que si hubiese ganado (Ricardo) Anaya o (José Antonio) Meade, hubieran juzgado a García Luna?, verdad que sí han habido cambios?, estas cosas no se veían, y vamos hacia adelante y vamos a seguir avanzando en la transformación”.

Luego de ello, el titular del Ejecutivo federal destacó que pese a la polémica, y que, dijo, muchos medios de información están contra su gobierno, el proceso de transformación se ha realizado sin violencia. (Fuente: La Jornada)