Lionel Messi y argentina arransan con los premios The Best 2022 de la FIFA

Luego de la exitosa Copa del Mundo en Qatar 2022, en donde se coronó monarca del orbe, el crack argentino Lionel Messi ganó por segunda vez en su carrera el premio The Best al mejor jugador del mundo según la FIFA. El de este año se suma a la conquista que tuvo en 2019, publicó razon.com.mx.

En la terna The Best por ser el mejor jugador del planeta, además del rosarino, estuvieron los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema, quienes a pesar de sus grandes actuaciones entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022 (tiempo que se toma en cuenta para la entrega del galardón) no se llevaron el reconocimiento.

Los méritos de Leo Messi para obtener este premio por segunda ocasión fue ganar el Mundial Qatar 2022, en donde fue reconocido con el Balón de Oro al mejor jugador de la justa. En la final ante Francia marcó dos goles (siete en total) y anotó su penalti en la tanda que definió al campeón mundial.

“Es un honor para mí estar en esta gala y ser el ganador. Quiero agradecer a mis compañeros, estamos acá Scaloni, ‘El Dibu’ y gracias a los compañeros es que estamos acá. Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelearlo e insistir, y al final es lo más hermoso que me pudo pasar. Les mando un beso grande a mis hijos y vayan a dormir ya”, declaró Messi al recibir el The Best.

Mejor entrenador del mundo…

En más ganadores de los Premios The Best, el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue galardonado como el mejor entrenador del mundo luego de la gesta histórica que tuvo al frente de la Albiceleste. El timonel de 44 años de edad llevó a Argentina a su tercer título del mundo luego de 36 años.

Scaloni está al frente de la Albiceleste desde 2018 y bajo su mandato también llevó a los sudamericanos a romper su racha de 28 años sin conquistar la Copa América, luego de que en el 2021 Lionel Messi y compañía vencieron a Brasil en la final celebrada en Maracaná.

En su era como director técnico de la Selección Argentina, el originario de Pujato, Santa Fe, tiene marca de 40 victorias, 12 empates y cinco derrotas en 57 compromisos. Scaloni venció a Carlo Ancelotti (entrenador del Real Madrid) y a Pepe Guardiola (timonel del Manchester City).

El mejor arquero del mundo…

El polémico Emiliano “Dibu” Martínez fue reconocido con el premio al mejor portero del mundo, pues sus paradas en Qatar 2022 fueron clave para que Argentina ganara el Mundial. Sobre todo un mano a mano en los minutos finales del partido de la final ante Francia.

El “Dibu”, jugador del Aston Villa de la Premier League, agradeció, al borde del llanto, a su equipo, a la Selección Argentina y a su familia por el reconocimiento.

“Es algo muy lindo para mi carrera. Es un orgullo para mi país ganar un Mundial después de 36 años. Es hermoso, poder levantar la Copa del Mundo es hermoso. (Gracias) A la gente del Aston Villa, Selección Argentina, mi familia, Sacaloni que me dio la oportunidad de jugar en la selección”, dijo el portero con el premio The Best en sus manos.

Todos los ganadores

Premio The Best al mejor jugador: Lionel Messi

Premio The Best al mejor entrenador: Lionel Scaloni​

Premio The Best al mejor portero: Emiliano Martínez

Premio The Best a la mejor jugadora: Alexia Putellas

Premio The Best a la mejor portera: Mary Earps​

Premio The Best Puskás al mejor gol: Marcin Oleksy (jugador amputado)

(jugador amputado) ​​Premio The Best a la mejor entrenadora: Sarina Wegmann

Premio al Fair Play de la FIFA: Luka Lochoshvili

FIFA Fan Award: Aficionados argentinos

FIFA Mejor 11 del mundo

Portero: Thibaut Courtois​

Defensas: João Cancelo, Achraf Hakimi, Virgil van Dijk​

Medios: Casemiro, Luka Modrić, Kevin De Bruyne​

Delanteros: Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland y Karim Benzema

(Fuente: razon.com.mx)