“Nadie sabe que existe el Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán”, denuncian activistas ante su falta de funcionalidad

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- A pesar de que existe un Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán, activistas defensores de los derechos humanos denuncian que no funciona, puesto que al Gobierno estatal no le conviene concentrar cifras de discriminación.

El activista Cesar Briceño del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, afirmó que el gran problema que tiene Yucatán es que no hay sitios donde interponer denuncias contra discriminación.

“Hace poco, una persona quería denunciar un caso de discriminación en un bar de Mérida, pero tuvo que hacerlo ante una instancia federal como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) porque aquí no se le da seguimiento a ese tipo de denuncias”, mencionó.

De igual forma, consideró que es una de las problemáticas que se enfrentan en Yucatán ante la simulación de que en el estado “no pasa nada”.

“Al gobierno no les conviene mucho que este Centro funcione porque así entonces no hay datos y si no hay datos, el problema no existe, entonces para qué crear una institución que va a poner en evidencia lo que se vive en Yucatán”, afirmó.

Recordó el caso de Julissa, la mujer que fue discriminada por ser lesbiana y que incluso esto ocasionó que le fueran arrebatados sus hijos por 76 días aproximadamente.

El activista de la misma agrupación, Alex Orué, indicó que se trata de un tema serio porque al no tener personal sensibilizado en la Fiscalía General del Estado (FGE) y si tampoco funciona este centro, entonces las personas no tienen a dónde recurrir cuando se sienten discriminadas.

“Este centro en teoría debería dar atención a la ciudadanía, pero muchas personas ni siquiera saben que existe”, precisó.

Reconoció que una de las problemáticas es la falta de recursos destinados para las acciones de prevención y por lo tanto no hay difusión de los sitios y tampoco personal capacitado.

“Vamos a seguir teniendo casos de discriminación si no se previenen y si no se trabaja en la sensibilización”, añadió. (Noticaribe)