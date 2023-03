Explica Vila Dosal por qué no invitó a Tesla a Yucatán

MÉRIDA, MX.- Durante el lanzamiento de la construcción del complejo Light Towers-Design by Pininfarina y en presencia de empresarios del estado, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal explicó la razón por la cual no invitó a empresas como Tesla a la entidad y es porque aún no cuenta con infraestructura y electricidad suficiente para que instalen sus plantas, sin embargo, no descartó que con el crecimiento que lleva el territorio, en un futuro quizá sea posible.

Vila Dosal abordó el tema porque consideró necesario dar una explicación a quienes le preguntaban en redes sociales por qué no invitaba a la empresa Tesla a la entidad.

“¿Por qué no podemos traer hoy a Tesla a Yucatán? Porque no tenemos las condiciones de infraestructura, no tenemos por ejemplo gas natural y nuestro puerto (Progreso) sigue siendo pequeño”, mencionó.

Para el mandatario estatal esta observación es importante, ya que consideró que es necesario sentar cimientos para que en un futuro sea posible.

Comentó que por ejemplo, próximamente con las dos plantas de generación de energía eléctrica de ciclo combinado en Valladolid y en Mérida Yucatán podría alcanzar autonomía eléctrica con la ampliación de la planta Mérida IV con 499 MW de capacidad y la de Valladolid con 1,020 MW de capacidad.

Vila Dosal destacó varios proyectos con los que él estima que Yucatán pueda tener un crecimiento económico, como por ejemplo el Tren Maya, con el cual habría desarrollo de otras industrias a la par.

Sobre Light Towers-Design explicó que se trata de la primera torre residencial en el país y con el primer diseño arquitectónico de Pininfarina.

En este proyecto ubicado al norte de la ciudad, se invertirán 700 millones de pesos y tendrá 17 pisos con 115 departamentos, restaurantes, bares, spa y un área de coworking. (Noticaribe)