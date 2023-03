Ya investigan a comandante de Progreso denunciado por acoso sexual

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Recientemente fue difundido un video en donde se ve al comandante de la Policía Municipal de Progreso, Omar Herrera Cocom que acepta el acoso sexual hacia una mujer que formaba parte de la corporación, por lo que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Luis Felipe Saidén Ojeda indicó que ya se investiga el caso.

El titular de la SSP ya comunicó que el caso de este comandante es investigado y especificó que se ha detectado que se trata de un hecho de hace tres años, pero que se ha retomado debido a la denuncia ciudadana que existe.

Saidén Ojeda señaló que en caso de ser hallado responsable de los hechos, Herrara Cocom será sometido a investigación y por lo tanto, se le aplicarán las sanciones correspondientes.

A pesar de que el Ayuntamiento de Progreso no proporciona información sobre el caso, Saidén Ojeda comentó que ya se le asesora legalmente a la mujer que denunció.

En el video que circuló fue posible escuchar al comandante de la Policía Municipal de Progreso, reconocer que había tocado sin su consentimiento a la mujer policía.

“Yo feliz y tranquilo, ya sé cómo es esto. Tengo una hija y tengo una esposa, yo te he dicho que la igualdad es para todos”, aseveró.

Sin embargo, se escucha a la mujer llorar y al mismo tiempo le refuta que nunca denunció cuando la tocó.

“Yo nunca he ido a reportar cuando me tocaste las nalgas…cuando me agarraste la vagina”, indicó.

Denuncia que Herrera Cocom respondió: “quería algo contigo, eso yo sí lo hice y lo acepto, no lo voy a negar”. (Noticaribe)