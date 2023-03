Renán Barrera lleva tres periodos como alcalde de Mérida y niega ser un ‘mini dictador’

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- La Cumbre de Ciudades Democráticas se desarrolló en Mérida y tras su participación, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha fue cuestionado por la prensa, ya que al cumplir ahora tres periodos al frente del Ayuntamiento de la capital yucateca hay quienes opinan que es un ‘mini dictador’, adjetivo que negó y consideró que: “En la medida que se acerque el proceso electoral, habrá más desesperados”.

Este día se firmó la Carta Magna de Ciudades Democráticas y tras el suceso, en entrevista, el alcalde de Mérida fue cuestionado por representantes de la prensa, ya que al hablar de democracia, hay quienes lo consideran un ‘mini dictador’ por el tiempo que lleva frente a la presidencia municipal y el tipo de decisiones que toma.

“Están equivocados, respeto sus decisiones, pero cuando hay un gobierno abierto y plural, hay democracia. En la medida que se acerque el proceso electoral habrá más desesperados y en ese sentido hay que llevar la fiesta en paz y decirles que estamos para seguir gobernando como hasta ahora lo hemos hecho”, comentó.

Para Renán Barrera, el hecho de estar en eventos como esta cumbre que aborda la democracia, es trascendente porque se menciona la importancia de privilegiar la participación ciudadana.

“Hay lugares donde existen prácticas democráticas que no se conocen y el hecho de poder firmar esta carta sirve porque son prácticas que se pueden aplicar en otras partes, como por ejemplo, varias de las estrategias de Mérida pueden ser aplicadas en otras ciudades”, añadió.

Barrera Concha consideró que parte de la democracia es también respetar las opiniones diversas.

“Cuando un gobernante quiere imponer sus ideas y formas de pensar frente a otros grupos, me parece que es caer en la dictadura. Parte del trabajo en mi gobierno es generar armonía entre la ciudadanía, no etiquetarlos, no clasificarlos porque eso me parece que es antidemocrático”, añadió.

Para el alcalde, la firma de la Carta Magna de Ciudades Democráticas le permite a Mérida destacar en mecanismos de participación ciudadana y al mismo tiempo, adquirir herramientas y estrategias efectivas de otros lugares del mundo. (Noticaribe)