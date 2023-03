“ES PARA QUE NO SE SALGAN CON LA SUYA”: Yucatán tendrá Ley Monzón para quitar la patria potestad a los feminicidas

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Previo al Día Internacional de la Mujer, en Yucatán, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que propondrán en el Congreso del Estado la iniciativa de la Ley Monzón, con la cual se busca quitar la patria potestad de hijas e hijos a personas condenadas por feminicidio.

“No más discursos bonitos, no estamos para hacer eventos bonitos. Hoy todo se tienen que ser acciones que impacten de manera positiva a las mujeres en Yucatán. Vamos a poner a trabajar de nueva cuenta al Poder Legislativo porque vamos a presentar la iniciativa de Ley Monzón, para que los que han sido condenados por feminicidio pierdan la patria potestad de sus hijas e hijos”, especificó.

Vila Dosal reconoció que en el estado se han tenido casos en los que una persona comete un feminicidio y después la familia se quiere quedar con las hijas e hijos.

“Nos parece increíble que el mismo feminicida quiera tener la patria potestad de sus hijos e hijas cuando fue quien cometió el feminicidio, por eso ya trabajamos en la propuesta”, señaló.

Para Vila Dosal esta es una forma de poner candados para quienes cometen violencia contra las mujeres en Yucatán.

“Es para que no se salgan con la suya. En México y Yucatán existe un tema importante de violencia en contra de las mujeres y todos somos parte de la solución y si no garantizamos espacios libres de violencia no vamos a avanzar. Por ahora, en 59 universidades hay un Distintito Violencia, con el que garantizan que hay espacios seguros”, indicó.

Sobre la Ley Monzón, Vila Dosal indicó que confía que el Legislativo trabajará en esta iniciativa, ya que hay antecedentes como la aprobación de la Ley Tres de Tres contra la Violencia, la Ley contra la Violencia Vicaria y la Reforma al Código Penal para que la sanción por feminicidio ascienda a 65 años.

El ejecutivo también mencionó que en Tekax se establecerá el primer refugio en el interior del estado para mujeres que sienten en riesgo sus vidas por causa de violencia y también en Ticul se pondrá en marcha el Proyecto de la Casa de Emergencia para Mujeres y su familia en situación de violencia.

“Mientras haya un solo feminicidio, una sola mujer violentada, esta es una chamba de todos los días”, indicó.

Sobre la Ley Monzón, la titular de la Secretaría de las Mujeres, María Cristina Castillo Espinosa, compartió que la iniciativa fue aprobada recientemente en el estado de Puebla, por lo tanto ya hay un referente en México.

Dicha ley es inspirada en el caso de Cecilia Monzón, una abogada feminista asesinada y el principal sospechoso es el padre de su hijo.

Con esta propuesta, sería posible quitar la patria potestad a los feminicidas y suspenderla a aquellas personas que están siendo investigadas por feminicidio.

“La Ley se aprobó hace unos meses en Puebla y desde ese instante, el gobernador nos instó a trabajar junto con Consejería Jurídica y con el Poder Legislativo”, mencionó.

Asimismo, la activista Nancy Walker Olvera, presidenta de Kóokay Ciencia Social Alternativa, consideró que es un reto cultural y social concebir una realidad sin violencia hacia las mujeres.

“Muchas veces se impide que aunque ya exista una ley reconocida esta tenga trabas para poder ejercerla, como por ejemplo, cuando se estableció una Ley por una Vida libre de Violencias y no quiere decir que les hayan dejado de pegar a las mujeres”, aseveró.

María Eugenia Núñez Zapata, presidenta de la agrupación Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) dijo que esta ley tendrá que ser analizada desde los procedimientos jurídicos y judiciales.

Al mismo tiempo recordó que hay casos que han sido acompañados en Yucatán en donde la familia de la persona que cometió feminicidio, se quiere quedar con la patria potestad de los menores. (Noticaribe)