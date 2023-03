En Yucatán, 80 mujeres han sido sobrevivientes de violencia extrema durante 2022

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- En Yucatán, durante 2022 al menos 80 mujeres fueron identificadas como sobrevivientes de violencia extrema, ya que además de ser recibidas en Refugios, formaron parte del programa ‘Mujeres con Vivienda Segura’, para otorgarles apoyo y pudieran arrendar un espacio lejos de sus agresores.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, María Cristina Castillo Espinosa, mencionó que al mes reciben reportes hasta de mil mujeres que sufren violencia y algunas sí es necesario que sean trasladas a refugios para salvaguardar su integridad y las de sus hijas e hijos.

En el programa ‘Mujeres con Vivienda Segura’ fueron apoyadas al menos 80 mujeres durante 2022.

“Las mujeres tienen la oportunidad de solicitar los apoyos en los Centros Regionales Violeta y los Ayuntamientos y ahí mismo les dan requisitos para saber cuáles son las opciones que tienen”, indicó.

Sobre este programa, el gobernador Mauricio Vila Dosal explicó que si una mujer está siendo víctima de violencia y no tiene las opciones sobre a dónde irse, es probable que se quede en la misma casa donde convive con su agresor.

“Lo que dicen es: si me voy de la casa a dónde voy a ir, a dónde me voy a ir a vivir, cómo me voy a mantener y por eso lamentablemente muchas mujeres se aguantan y se quedan”, indicó.

En los refugios para mujeres en situación de violencia reciben asesoría, atención legal y psicológica, posteriormente cuando ya están preparadas emocionalmente para retomar su vida, se le otorgan tres meses de renta de una vivienda para que no regresen con su agresor. (Noticaribe)