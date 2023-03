Samuel García prefiere disfrutar ‘boom’ de inversiones en NL en lugar de aventurarse por la Presidencia del país

NUEVO LEÓN, MX.- Ahora que se viene el “boom” para el estado de Nuevo León con la instalación de una planta de Tesla, el gobernador Samuel García aseguró que está más comprometido que nunca con la entidad y descartó “aventurarse” con una candidatura por la Presidencia de México, publicó forbes.com.mx.

En entrevista con EFE, el gobernador reconoció que el anuncio de la “Gigafactory” de la empresa estadounidense de vehículos eléctricos y su intervención en las negociaciones han catapultado su imagen a nivel nacional, pero reiteró que por ahora no piensa más que en terminar su sexenio.

“Yo ahora me siento mucho más comprometido a terminar porque es una inversión (de Tesla) que son varias fases, la que ahora conocemos es la primera, pero son al menos tres fases”, afirmó García, de 35 años y miembro del partido Movimiento Ciudadano.

Por ello, insistió en que no tiene planeado dejar el liderazgo del estado para lanzarse como candidato para las elecciones presidenciales de 2024, en las que el país escogerá al sucesor del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien concluye su mandato.

“Sí, tengo que estar aquí al pendiente de que todo salga a la perfección. Voy a terminar muy joven de 39 años. Entonces no hay ninguna prisa, menos ahorita que me toca el boom de Nuevo León, pues ir a buscar algo; es una aventura que no voy a participar”, sostuvo en la conversación con EFE.

Instalado en sus oficinas en Palacio de Gobierno en Monterrey, capital del estado, se mostró confiado del legado que dejará en Nuevo León, uno de los principales polos industriales del país.

“Yo estoy muy motivado que va a ser un gran sexenio. Estamos haciendo muchos proyectos que teníamos esperando más de 40 años y en estos seis todos los vamos a terminar. Vamos a hacer las tres líneas del Metro, vamos a hacer las dos carreteras del norte, (…) en materia de salud somos el único estado que tiene cobertura universal, en materia educativa somos el único estado que tiene cobertura amplia de seis horas con desayuno”, detalló.

Tesla, la punta del iceberg

La planta de Monterrey será la primera de producción de automóviles de Tesla en Latinoamérica y la quinta de todo el mundo, tras las que ya operan en Fremont y Austin, Estados Unidos; Shanghai, China, y Berlín, Alemania.

No obstante, el jefe del ejecutivo estatal dijo que Tesla es solo una de las grandes empresas que llegará a Nuevo León ya que en los próximos meses se perfilan otras dos

“Yo dije a principios de año que venían tres muy grandes. Una es Tesla y faltan dos, desgraciadamente tengo convenios y no puedo decir nombres”, mencionó.

García indicó que uno de los inversionistas ya quería anunciar; sin embargo, prefirió esperar a que pasará lo de Tesla: “Uno sí me dijo yo sí quería anunciar, pero al lado de Tesla nadie me va a ‘pelar’. Entonces me dijo: pasando Semana Santa, en abril”.

Aunque los inversionistas siguen revisando en dónde edificarían sus instalaciones, ahora con Tesla muchos están considerando el municipio de Santa Catarina, parte del área metropolitana de Monterrey, aprovechando el impulso de la compañía estadounidense.

Beneficios para toda la región

El miércoles pasado, y tras semanas de especulaciones, el CEO de la armadora de autos eléctricos, Elon Musk, confirmó la instalación de una gran planta en la zona metropolitana de Monterrey, lo que, a juicio de García, supondrá enormes frutos para la región.

“Beneficios tangibles es sin duda, la inversión inicial de 100,000 millones de pesos o 5,000 millones de dólares; empleos directos e indirectos por 35, 40 mil empleos. Y pues, obviamente, toda la derrama que va a llegar con este ecosistema”, expuso.

Agregó, por último, que ya están llegando muchos proveedores: “Ya se están viniendo a instalar en Nuevo León, entonces va a haber una gran derrama, mucho empleo, muchos beneficios y ahora le toca al gobierno facilitar y explayarse en temas educativos, laborales, económicos”. (Fuente: forbes.com.mx)