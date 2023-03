EU | Dice el ex presidente Trump que sería arrestado el martes y lanza un llamado a sus seguidores para protestar

Según The New York Times, el ex presidente Donald J. Trump declaró en su sitio de redes sociales, Truth Social, este sábado, que sería arrestado el martes y exigió a sus seguidores que protesten en su nombre.

Aunque los fiscales que trabajan para el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, han señalado que un juicio contra el Sr. Trump podría ser inminente, no había indicación inmediata de por qué el ex presidente parecía seguro de que sería arrestado el martes.

Tres personas cercanas a Trump dijeron que el equipo del ex presidente no tenía conocimiento específico sobre cuándo podría llegar un juicio o cuándo se podría anticipar un arresto.

Trump ha estado profundamente ansioso por la posibilidad de ser arrestado, según una de las personas cercanas a él.

La llamada a las protestas hizo eco del llamado de Trump a sus seguidores, en los últimos días de su presidencia, para que se unieran a él en una manifestación en Washington el 6 de enero de 2021.

En ese mitin, Trump les dijo a sus seguidores que marcharan al Capitolio, donde se estaba llevando a cabo la certificación de la victoria de Biden. (Agencias)