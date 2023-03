AMLO sospecha que buscan descarrilar a Trump con la fabricación de un delito

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que el delito por el que el expresidente Donald Trump dijo que sería arrestado este martes es “fabricado” para que no pueda participar en las elecciones que se llevarán a cabo en Estados Unidos el próximo año, publicó El Financiero.

“Si fuese así pues todo mundo sabría porque no nos estamos chupando el dedo, que es para que no aparezca en la boleta electoral… y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito porque no querían que yo fuese candidato y eso es completamente antidemocrático porque no se le permite al pueblo que sea el que decida”, acusó.

De acuerdo con la información que circuló este sábado, el exmandatario republicano teme ser arrestado por un presunto pago de 130 mil dólares a la estrella de cine para adultos, Stormy Daniels, a cambio de su silencio durante su campaña electoral a la Casa Blanca de 2016.

El pago secreto buscaba supuestamente evitar que hiciera pública una presunta relación sexual con el entonces candidato a la presidencia. (Fuente: El Financiero)