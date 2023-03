Tres municipios de Yucatán podrían ser multados por incumplimiento en rendición de cuentas

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Tres municipios en Yucatán podrían ser multados ante el incumplimiento de rendiciones de cuentas, después de lo que arrojó el dictamen realizado por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), sin embargo, en el Congreso del Estado fue aprobada la Cuenta Pública de 2021 de 58 municipios y para municipales en la que se detectó ciertas observaciones.

Los municipios que podrían ser multados son Tixpéhual con 40 mil 329 pesos; Tekax con 14 mil 443 pesos y Chankom con 13 mil 443 pesos.

Dichos montos deberán entonces ser cubiertos por los alcaldes con sus recursos propios.

Sin embargo, aún con las observaciones que se indicaron por parte de la ASEY, organismo que detectó al menos mil observaciones para 58 municipios y para municipales, hoy en el Congreso del Estado se aprobó la Cuenta Pública correspondiente a 2021.

A excepción de la bancada del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la votación fue mayoritaria para que este dictamen fuera aprobado.

El diputado panista Erik Rihani González, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, explicó en entrevista que en semanas anteriores fue aprobada una segunda entrega del informe.

Además, resaltó que los municipios mencionados no serán multados los alcaldes de forma inmediata sino se llevará un procedimiento en el que se les da la oportunidad de que cumplan con las observaciones hechas.

Rihani reconoció que los municipios deberán atender dichas observaciones, sin embargo, mencionó que en sí las más recurrentes son de tipo administrativo.

“Las más recurrentes son de tipo documental, que si compraron un artículo o les falta una foto referenciada o que vaya con la factura o que la factura tenga algún tipo de error. Muchas observaciones tienen que ver con lo administrativo que pueden ser solventadas”, describió.

De acuerdo con el informe entregado por la ASEY, fueron realizadas 103 auditorías a 54 municipios, 45 dependencias estatales y cuatro entes auditados.

Mientras tanto, el dictamen ya fue aprobado y el legislador morenista Rafael Echazarreta Torres expuso desde el pleno del Congreso las razones por las cuales la bancada de su partido no estuvo de acuerdo con un análisis que consideró especulativo.

“Se han hecho de manera reiterada señalamientos en los que municipios incurren en faltas y no se les da seguimiento, no hay sanciones y no hay investigación. Eso genera impunidad y es uno de los mayores cánceres que tiene nuestro estado”, señaló.

El diputado morenista resaltó que esta situación genera impunidad, por lo que las faltas deben examinarse a fondo.

“Somos el órgano fiscalizador del Estado; tener una auditoría que no esté abierta y que no rinda las cuentas adecuadas, genera un déficit moral, económico y social y abre la puerta para que quienes hacen malos manejos y una mala administración, se vayan tranquilos habiendo defraudado el patrimonio de todas y todos los yucatecos”, comentó.

Por lo contrario, el resto de las bancadas estuvo a favor de que se aprobara el dictamen. (Noticaribe)