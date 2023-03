Protestan mototaxistas en Playa del Carmen por operativos del Imoveqroo

PLAYA DEL CARMENN, MX.- Cerca de 100 mototaxistas afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) se manifestaron de manera pacífica en la carretera federal, cerca del acceso a Xcalacoco, inconformes luego que el Instituto de Movilidad de Quintana Roo se llevara cinco de sus vehículos al corralón.

Mérida Arteaga Linares, coordinadora del Sindicato de Mototaxistas, comentó que inspectores del Imoveqroo llegaron escoltados con agentes de la Policía Estatal, que bajó a choferes y pasajeros a la fuerza, incluso niños, para llevarse estas unidades con grúa.

“Venimos a manifestarnos de forma pacífica para que no sexpliquen por qué piden un permiso que no existe”, comentó, al aclarar que no están negados a pagar, pero necesitan un papel que avale que hicieron este pago.

“Qué diga cuál es y cuánto cuesta”, comentó una de los mototaxistas en la manifestación.

En esta ocasión fueron cinco vehículos pero en un operativo anterior fueron cuatro, pues ya tiene tiempo que los molestan, les quitan sus licencias, pólizas y les remolcan los mototaxis.

El lunes tienen una reunión con el Imoveqroo para llegar a un acuerdo, señaló.

La CROC tiene 700 mototaxistas afiliados en Playa del Carmen. (Agencia SIM)