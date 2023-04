Delfina Gómez desiste de posponer debate entre aspirantes a la gubernatura de Edomex

ESTADO DE MÉXICO, MX.- Después de que el equipo de Defina Gómez pidiera aplazar el primer debate con Alejandro del Moral, la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México reculó y el dirigente de su partido, Mario Delgado, afirmó que su abanderada asistirá al encuentro programado para el 20 de abril, publicó forbes.com.mx.

“Que se pongan a estudiar los que quieren seguir robando, porque la maestra va a ir el próximo 20 al debate y ojalá y estudien, porque ahí y seguro que la maestra va a reprobar a quienes están tratando de engañar al pueblo”, dijo el líder morenista en un evento de campaña de la candidata.

A su vez, Delfina Gómez explicó que había solicitado a las autoridades electorales pasar al 28 de abril el debate, ya que el día 20 tenía programado un evento con mujeres.

Sin embargo, luego de que el organismo electoral le contestara que eso no era posible, la candidata optó por cambiar la fecha del evento que había programado.

“Vamos al debate, no es miedo, no es nada. Claro que estamos listos para el debate. Lo único que digo es que el debate es bueno para que se conozcan las propuestas, escuchar a los que están interesados, pero no me quitan esa idea: para mí es más importante escucharlos a ustedes”, afirmó en referencia a su evento reprogramado.

Desde Temamatla, comentó que quien gobierna tiene la obligación de escuchar a su pueblo y si no lo hace es porque no le interesa lo que siente el pueblo.

“Es más provechoso escuchar al grupo de mujeres que estaban preocupadas por un fraude que hay por ahí y que vamos a atender”, mencionó Gómez.

Agregó que es más provechoso y le deja más satisfacción escuchar a la gente que asistir a un debate, pero aseguró ser una persona disciplinada y por eso acudirá al encuentro organizado por las autoridades electorales. (Fuente: forbes.com.mx)