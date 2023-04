Dan cristalazo y roban a novia su vestido de boda a dos semanas de la ceremonia; ofrece recompensa a quien lo devuelva…

ESTADO DE MÉXICO, MX.- Una novia está desesperada por encontrar su vestido de boda, el cual fue robado al darle un cristalazo a su camioneta que había dejado en un estacionamiento, en Cuautitlán Izcalli, publicó infobae.com.

Dafnne Cortés, prima de la novia, dio a conocer la triste noticia en redes sociales, pues los ladrones, además de llevarse el vestido y ramo, también se llevaron otros accesorios que serían empleados por las damas de honor.

La ceremonia nupcial está programada para la siguiente semana, por lo que también se ofrece una recompensa a quien pueda dar informes sobre el paradero del vestido blanco.

Según el relato de Dafnne, alrededor de las 18:15 horas del 19 de abril, la camioneta con los accesorios se encontraba en el estacionamiento de Walmart Portal Cuautitlán, sobre avenida Huehuetoca.

“Como siempre la seguridad del estacionamiento no vio nada, no hay cámaras de ese lado y no se hacen responsables de nada. Los del sitio de taxis no vieron nada”, expresó.

Lo que saben los familiares es que los presuntos delincuentes viajaban en un automóvil compacto color negro.

“Las ratas se llevaron no solamente su vestido de novia y ramo, se están llevando su ilusión, esfuerzo y tiempo. Su boda es de este fin de semana al otro”, añadió.

El vestido es marca Bridenformal totalmente blanco, además buscan dos bolsas negras con el ramo y varias cajas con los brazaletes de las damas color lila con blanco.

El hecho ha causado indignación, aunque también hay quienes han señalado que no se trata más que de una señal para que la joven no se case.

Muchos otros prestadores de servicios se han ofrecido a regalarle flores, maquillaje u otros materiales para aminorar el trago amargo. (Fuente: informador.mx)