Difunden audio de la diputada Patricia Armendáriz insultando a comunidades mayas en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, arremetió en contra de un grupo de indígenas mayas de la Selva Lacandona por no presentarle programas de desarrollo para sus comunidades durante una reunión, publicó reporteindigo.com.

“Sigan con sus pendejadas, el gobierno no les va a dar nada. Estoy hasta la madre. No quiero saber nada de ustedes”, atizó Armendáriz en una grabación de audio que circula en redes sociales.

La morenista aseguró, según el audio, que los representantes de esta comunidad no han mostrado avances en la zona que habitan, por lo que les recriminó el apoyo que les ha dado en reuniones anteriores.

“Te tengo un puto abogado durante dos años que está pagado por mí y no ha dado resultados; te pagué un abogado que me ha costado 15 mil pesos mensuales. Estoy hasta hasta la madre que ustedes me pidan y pidan y no hagan nada. A la chingada mi deber con ustedes”, remató la diputada federal. (Fuente: reporteindigo.com)