SE IMPONE LA TRADICIÓN ANTE UN DELEGADO ADVENEDIZO: Sin importar que no contaran con permiso de Fonatur, ciudadanos realizan tradicional picnic del 53 aniversario de Cancún

CANCÚN.- La falta de permisos para llevar a cabo “El Picnic más grande de Cancún” no impidió a decenas de cancunenses convivir este domingo, que por tradición cada año se dan cita para conmemorar el aniversario de la fundación de esta ciudad.

En esta ocasión, las festividades del 53 aniversario no podrían ser opacadas por la decisión del delegado del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), José Manuel Leyva Elston, y la gente hizo caso omiso de las indicaciones del funcionario federal y acudió a convivir y pasar un momento agradable con sus familiares.

1 de 6

“Este espacio es nuestro y es parte de nuestra identidad. Aunque quieran opacar el evento y evitar que nos reunamos, las fobias del delegado no van a impedir vernos. Aquí nos reunimos cada año, y no por la decisión de una persona vamos a volver a los que han sido precursores de la creación de esta ciudad”, manifestó Olga Sarabia, quien acudió en compañía de sus dos hijos y esposo para pasar un día agradable.

Aunque los organizadores del evento decidieron darlo por cancelado, grupos jóvenes e incluso familias que vinieron de otros municipios se reunieron para disfrutar de este domingo y hacer patente el mensaje de que los espacios públicos de la ciudad son de los cancunenses.

“Ya es una tradición reunirnos aquí. Si el delegado no lo sabe, que se vaya enterando. Hoy estamos aquí para reunirnos con la familia, amigos y nuestros hermanos fundadores. Quizás el delegado es nuevo y no conoce nuestras tradiciones, pero es mejor que se vaya enterando y no vengan a decir que este espacio es de ellos. Es nuestro y vamos a hacer uso de ellos”, manifestó Alejandro, fundador de la ciudad. (Agencia SIM)