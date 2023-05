AMLO confía en que la 4T resista el cambio de gobierno… aunque ello propicie un ‘corrimiento’ hacia el centro

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Por primera vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que el movimiento de transformación puede tener un “corrimiento” hacia el centro, pero aun así continuará después de 2024, publicó La Jornada.

En la mañanera de Palacio Nacional, el mandatario aprovechó una pregunta sobre la devastación ambiental que la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) –filial de la gigante estadunidense Vulcan Materials Company– ha causado en Playa del Carmen, Quintana Roo, y con la que su gobierno está en litigio internacional, para señalar que esa compañía y otros sectores de la oposición están con “la ilusión” que su sexenio termine para que las cosas vuelvan al cauce que tenían en el pasado.

“Albergan la ilusión de que ya va a terminar este gobierno. Y sí, puede ser que haya un corrimiento al centro, porque además cada quien tiene su estilo, decía don Daniel Cosío Villegas: ‘El estilo personal’. Quién sabe si haya mañaneras, si vayan a hacer denuncias así, quién sabe si se vaya, como dicen los conservadores, a ‘polarizar’; que no es polarizar, sino politizar, pero ellos le llaman ‘polarización’. Quién sabe, pero estoy seguro de que va a continuar la transformación; puede ser que con otro lenguaje, van a hablar más rápido que yo, yo no hablo de corrido, no se van a comer las ‘eses’, no las van a decir de más, pero en lo esencial va a continuar la transformación”, apuntó.

La idea de su administración para los últimos meses, subrayó, es poner orden antes de concluir. “Ellos (Calica) y otros están esperando que termine nuestro gobierno, cuentan los días. Y también están equivocados, porque el cambio va a continuar; yo ya no estaré, me voy a jubilar, me retiro, pero esto es un proceso que se echó a andar. ¿Quién lo va a detener?” La intención, dijo, es “desbrozar, limpiar” el camino a los que vienen detrás, a fin de a facilitarles las cosas.

El Presidente refirió que en el conflicto con Calica hay un panel ante un tribunal internacional con sede en Washington, pues la compañía denunció al gobierno mexicano por la suspensión de actividades en la zona del banco de grava que explotaban y enviaban a Estados Unidos para hacer carreteras, ante los daños ambientales.

“Es una denuncia; hay un panel, un tribunal internacional que está decidiendo, y nosotros hemos invitado a sus integrantes a que visiten la zona, que vean la devastación causada por esta empresa”, apuntó. Se han buscado diferentes acuerdos con los directivos de la firma, pero “son muy prepotentes”.

Se les ha planteado que en el lugar se desarrolle un complejo ecoturístico, con un hotel, y que el puerto sea para cruceros; otra opción es hacer un avalúo y que el Estado mexicano compre los terrenos para que se declare zona de reserva, pues tiene como 2 mil hectáreas o más de manglares.

“Están aferrados a seguir utilizando esto como banco de material para llevarse la grava. Estamos hablando de cómo destruir el paraíso; es de las zonas más bellas de México y del mundo”. (Fuente: La Jornada)