Garduño asegura que ‘duerme tranquilo’ pese a muerte de 40 migrantes, pues estaba a mil 800 km de distancia…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, afirmó que duerme tranquilo ya que el día del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez que dejó 40 migrantes muertos él estaba lejos del lugar de la tragedia, publicó aristeguinoticias.com.

Yo estaba a mil 800 kilómetros de distancia del suceso, no podía llegar en tres minutos, la conflagración la provocaron con dolo dos venezolanos, y empleados del instituto, irresponsablemente, no localizaron la llave.

Expresó que no ha pensado en renunciar al cargo y que será el presidente Andrés Manuel López Obrador quien decida si continúa o no frente al INM.

“Duermo tranquilo, yo solamente soy un empleado más, soy parte del equipo y no conozco las decisiones del presidente a torno a mi cargo; sin embargo, nunca me escondí para hacer frente a la tragedia en Ciudad Juárez”.

Mi primer misión fue visitar los hospitales

Garduño indicó que nunca estuvo desaparecido, pues recordó que su primer trabajo fue recorrer hospitales y trasladar a los afectados a las áreas especializadas.

“Yo he estado constante he atendido a los heridos desde que conocí el incidente, estuve ahí a las 5 de la mañana del día martes. Mi primer misión fue visitar los hospitales, ver las condiciones, conocer las partes, trasladar a los heridos a hospitales de más especialidad, después atender a la devolución de los cuerpos”.

Aclaró que el juez que lo vinculó a proceso por el delito indebido del servicio público fue quien ordenó la no revocación del cargo, debido a la presunción de inocencia.

“El juez fue quien ordenó que no me podían revocar el cargo porque hay presunción de inocencia, pero algunas gentes ya me acusaron, me procesaron, me condenaron”.

La tragedia en Ciudad Juárez ocurrió la noche del 27 de marzo, debido a un incendio, que según las autoridades, comenzó cuando uno o más migrantes prendieron fuego a colchones como forma de protesta, causó la muerte a 40 personas, en su mayoría procedentes de Centroamérica. (Fuente: aristeguinoticias.com)