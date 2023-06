Reclamo al gobernador de Edomex por no impulsar un fraude es ‘kafkiano’, según AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que es “kafkiano” que haya quien está lanzando críticas y reclamos contra el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, por no haber utilizado el aparato gubernamental para hacer un fraude en las elecciones del domingo, publicó La Jornada.

“Por lo que lo están cuestionando es porque no actuó de manera ilegal”, opinó el titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional y aseguró que se trata de una “lamentable actitud” producto de que sus opositores “andan enojadísimos” por el triunfo de Delfina Gómez, virtual gobernadora electa.

El mandatario aseguró que se están viviendo “momentos estelares de la historia” de México y pidió a su equipo de comunicación que hiciera sonar en el Salón Tesorería la canción “Ya supérame” de Grupo Firme. “Ponla, les va a hacer bien”, dijo López Obrador.

“He estado al tanto de reclamos al gobernador del Estado de México, pero son totalmente infundados, porque lo que insinúan es que debió meterse a la elección y no él, sino como era antes, utilizar todo el aparato del gobierno para favorecer al candidato del partido que gobierna en el Estado de México o en cualquier otro estado. Así era, se usaba todo el presupuesto”, respondió el tabasqueño al ser cuestionado sobre el tema.

“Entonces lo que le están reclamando, lo que le están pidiendo o por lo que lo están cuestionando es porque no actuó de manera ilegal. Es realmente kafkiano”, declaró.

“Para empezar, es una falta de respeto al pueblo de estado de México decirle ‘tú tienes la culpa porque perdimos porque no usaste el presupuesto público para comprar votos, para traficar con la pobreza de la gente, porque no usaste al gobierno para rellenar urnas, falsificar actas, para hacer un fraude’. Es lamentable esa actitud”, agregó.

Señaló que también ha visto que se está culpando a la ciudadanía de la victoria de Delfina Gómez. “Y lo otro que también estoy viendo es que le echan la culpa a la gente, por lo mismo, por el clasismo del bloque conservador. Entonces, la gente está mal porque votó por un cambio, la culpa es de la gente que se deja manipular. Si a esas vamos, quiénes son los campeones de la manipulación, o cómo se manipula a través de los medios de información, todos o casi todos los medios se dedican a manipular a favor de la oligarquía, de los corruptos, de los saqueadores”.

“El pueblo ya dijo basta, y no lo asimilan”, dijo.

Agregó que ha visto “testimonios de doctores, científicos, de gente de alto nivel académico con unas posturas de lo más clasista y racista que uno pueda imaginar”.

López Obrador leyó el texto de una columnista que llamó “maloliente” a Delfina Gómez y el tuit de un comentarista que afirmó que Del Mazo “entregó la plaza”.

“Es mejor que emerja todo esto, que antes estaba oculto, porque la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía”, consideró el presidente.

“Ahora que se polemiza sobre la cuestión política, no es porque el país esté mal económicamente, o que la gente no tenga trabajo o no tenga ingresos. No, es un asunto relacionado con los privilegios. Como ya no mandan, tenían el privilegio de mandar, entonces eso los altera”, sostuvo.

Dijo que en las elecciones del domingo, “quienes más votaron por el cambio en el estado de México fueron los jóvenes” y que esto puede deberse a que “pueden estar viendo que pagan menos por la gasolina, que pagan menos por la energía eléctrica, que los asaltan menos, que el peso está fuerte, que están ganando más que antes, si son comerciantes están vendiendo más, si son empresarios están obteniendo más utilidades, si son banqueros igual”.

Agregó que por ello “no tampoco hay que enfrascarse en discusiones donde no resuelve nada, hay que dedicar tiempo a informar, a orientar, a mucha gente que tiene un pensamiento abierto, con ganas de escuchar, que no están cerrados, y a los jóvenes, que tienen una actitud fresca, muy limpia”. (Fuente: La Jornada)