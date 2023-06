Pide dirigente sindical aprobación de reglamento administrativo para evitar contrataciones de personal en forma indiscriminada en la Uqroo; dejó Rivero Palomo 160 ‘aviadores’ en nómina, acusa sindicato 

Por Rafael Briceño

Ante el proceso de renovación de la rectoría de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uaqroo), el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores, Mario Vargas Paredes consideró urgente la aprobación del reglamento administrativo para evitar que la aproxima autoridad universitaria realice la contratación indiscriminada tal como lo hizo el ex rector Ángel Rivero Palomo, actual secretario particular d ela gobernadora, Mara Lezama.Recordó que la aprobación de este reglamento se suspendió en marzo de 2020 por la llegada de la pandemia y hasta el momento no se concreta y que es un instrumento jurídico para evitar la contratación de personal en forma indiscriminada con la llegada del próximo rector.

Recordó que el ex rector Ángel Rivero Palomo contrató a más de 160 personas con salarios superiores al presupuesto que reciben los órganos autónomos.

Dijo que en el periodo de Francisco López Medina se despidieron a 120 de las 160 personas contratadas por Rivero Palomo.

Aunque reconoció que en el último año de este periodo de rectoría se contrató a la ex secretaria de educación, Ana Isabel Vázquez Jiménez así como a dos personas más en cada uno de los campus de la universidad “pero no los cien qué tenían acostumbrados los anteriores rectores”.

Recordó que Ángel Rivero y Elina Coral no permitieron la recategorización salarial de los trabajadores de la Universidad de Quintana Roo.

Ante las manifestaciones de inconformidad surgidas contra la administración de Francisco López Mena, Vargas Paredes dijo que el Sindicato no se involucró porque fueron hechos no consumados “y si no hay un hecho comprobado y que haya sido efectivo no se puede hacer nada porque caeríamos en la especulación”.

En cuanto a las protestas realizadas por maestros, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Uaqroo aclaró que fueron de corte académico y que el Sindicato interviene en cuestiones laborales “y los maestros pueden protestar lo que gusten porque el tema académico no le corresponde al sindicato”.

Consideró que el grupo que esta detrás de los maestros inconformes nunca presentaron pruebas “y el sindicato si no es un tema laboral no puede hacer nada ya que meternos en un pleito qué no es nuestro nos pueden acusar de intervencionistas”. (Noticaribe)